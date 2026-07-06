Cédric Jubillar reconnaît dans une lettre à son avocat le meurtre de son épouse Delphine

"Il m'a remis un écrit détaillé en formulant des aveux de culpabilité", a déclaré au journal régional La Dépêche du Midi son avocat Pierre Debuisson. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en octobre 2025 par la cour d'assises du Tarn et doit être jugé en appel à partir du 21 septembre, à Toulouse.
Jusqu'ici, le peintre-plaquiste avait nié toute implication dans la disparition de l'infirmière de 33 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Même si les gendarmes de la section de recherches de Toulouse n'avaient pas pu présenter de preuves irréfutables de sa culpabilité, il avait été mis en examen pour homicide volontaire après six mois d'enquête, sur la base d'un faisceau d'indices concordants.
Une conférence de presse est prévue à 13h par l'avocat de Cédric Jubillar. Brut. suivra cette dernière et vous tiendra informé des dernières nouveautés.
Prêt à collaborer pour dire où se trouve le corps de Delphine
Sollicité par l'AFP, Me Debuisson a confirmé "des aveux" de Jubillar et "son souhait de reconnaître sa culpabilité dans la disparition de sa femme Delphine". Outre ses aveux de culpabilité, il se dit prêt à donner des indications sur l'endroit où il a dissimulé le corps.
S'il révèle la localisation, des investigations pourront être menées pour retrouver le corps de la victime, selon la même source.
"Une grande surprise" pour un ancien avocat de Cédric Jubillar
Pour l'ancien avocat de Cédric Jubillar, Me Alexandre Martin, au micro de BFM : "C'est une grande surprise tant nous avions en face de nous un homme qui a toujours clamé son innocence".
Il a découvert les aveux de son ancien client dans la presse ce matin. "Je trouve étonnant qu'il réserve ses aveux aux médias, plutôt que de les réserver à ses enfants et à la justice. (...) Cet homme avait une position, elle ne me paraîssait pas délirante. Aujourd'hui il fait le choix de soulager sa conscience, c'est bien pour les proches de Delphine" ajoute-t-il au micro du média.
La Peugeot 207 utilisée pour transporter le corps de Delphine
Selon plusieurs témoins, Delphine garait toujours sa Peugeot 207 dans le sens de la montée du chemin, un voisin et une amie affirmant que c'est ainsi qu'elle l'avait garée le 15 décembre (jour de sa disparition, ndlr). Or les gendarmes ont trouvé le véhicule capot vers le bas, le matin, suggérant qu'il a pu être utilisé dans la nuit pour déplacer le corps. Selon le journal Le Dauphiné Libéré, la voiture a "bien été utilisée pour transporter la dépouille de son épouse".
Si Cédric Jubillar révèle la localisation du corps de Delphine, des investigations pourront être menées pour retrouver le corps, assure une source à l'AFP.
🔴 Conférence de presse de ses avocats : ce qu'il faut retenir 🔴
Suivez les principales annonces des avocats de Cédric Jubillar, Me Pierre et Me Guy Debuisson.
Des faits qu'il reconnaît
"Il se sont déroulés dans le cadre d'une énième dispute conjugale. Il avoue lui avoir donné la mort sans préméditation. Il n'y a donc pas de meurtre. (...) cela s'apparente à un crime passionel" énoncent les deux avocats face à aux micros tendus par la presse.
"Suite à cela, il a tout de suite pensé à ses enfants, et a décidé de déplacer le corps". Les avoctas ont précisé que Cédric Jubillar a bien utilisé la voiture de Delphine pour déplacer le cadavre, confirmant les doutes des enquêteurs sur cette question.
Il "se tiendra à disposition de la justice"
Me Pierre et Me Guy Debuisson attestent face à la presse que leur client "se tiendra à la disposition de la justice" pour confesser tout élement permettant " de retrouver le corps de Delphine. Il lui faut une sépulture" ont-ils ajouté. "Je rends hommage à Delphine ainsi qu'à sa famille. Les enfants avaient des questions, ils auront les réponses" atteste Pierre Debuisson.
Une procédure "qui repart à zéro"
Les deux avocats expliquent que la lettre qu'ils ont reçu de la part de leur client a été écrite il y a quelques semaines. "Elle nous est parvenue récemment à cause de la Poste" assurent-ils. Cette démarche est celle de leur client, qui a souhaité révéler son implication par voie de presse. "Nous avons gagné sa confiance depuis six mois à l'aide d'un tiers. C'est une personne qui vient le voir tous les jours en détention" expliquent les avocats sur la manière dont se sont déroulés des aveux. "Il est apparu fragilisé, avec un délabrement psychologique certain" énoncent-ils.
Les avocats dénoncent une procédure "longue" et qui aurait pu être plus simple si leur client "n'avait pas reçu un tel traitement de la part de la Justice. Nous déplorons qu'il faille repartir de zéro. Il doit y avoir une nouvelle enquête et de nouvelles expertises" assurent Me Pierre et Me Guy Debuisson.
"Regrets sincères"
"En dévoilant ces faits, il souhaite changer l'image que l'on a de lui. On l'a dépeint comme une personne mutique et renfermée, ce qui est faux" annonce Pierre Debuisson. "Il prenait de nombreux médicaments. Il était cachetonné à mort. Nous avons les preuves des ordonnances. Cela a joué un rôle sur la longueur des aveux" ajoutent les deux avocats de Cédric Jubillar.
"Il est emprunt de regrets sincères. Il est très affecté par l’absence de liens avec ses enfants. C’est le pire geste de toute sa vie. Dans sa lettre il dit 'pauvres enfants' et 'pauvre Delphine", concluent les avocats qui rappellent que, désormais, les choses sont "dans les mains de la justice et des magistrats" qui interrogeront leur client Cédric Jubillar.