Cédric Jubillar reconnaît dans une lettre à son avocat le meurtre de son épouse Delphine

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🔴 Conférence de presse de ses avocats : ce qu'il faut retenir 🔴

Suivez les principales annonces des avocats de Cédric Jubillar, Me Pierre et Me Guy Debuisson.

Des faits qu'il reconnaît

"Il se sont déroulés dans le cadre d'une énième dispute conjugale. Il avoue lui avoir donné la mort sans préméditation. Il n'y a donc pas de meurtre. (...) cela s'apparente à un crime passionel" énoncent les deux avocats face à aux micros tendus par la presse.

"Suite à cela, il a tout de suite pensé à ses enfants, et a décidé de déplacer le corps". Les avoctas ont précisé que Cédric Jubillar a bien utilisé la voiture de Delphine pour déplacer le cadavre, confirmant les doutes des enquêteurs sur cette question.

Il "se tiendra à disposition de la justice"

Me Pierre et Me Guy Debuisson attestent face à la presse que leur client "se tiendra à la disposition de la justice" pour confesser tout élement permettant " de retrouver le corps de Delphine. Il lui faut une sépulture" ont-ils ajouté. "Je rends hommage à Delphine ainsi qu'à sa famille. Les enfants avaient des questions, ils auront les réponses" atteste Pierre Debuisson.

Une procédure "qui repart à zéro"

Les deux avocats expliquent que la lettre qu'ils ont reçu de la part de leur client a été écrite il y a quelques semaines. "Elle nous est parvenue récemment à cause de la Poste" assurent-ils. Cette démarche est celle de leur client, qui a souhaité révéler son implication par voie de presse. "Nous avons gagné sa confiance depuis six mois à l'aide d'un tiers. C'est une personne qui vient le voir tous les jours en détention" expliquent les avocats sur la manière dont se sont déroulés des aveux. "Il est apparu fragilisé, avec un délabrement psychologique certain" énoncent-ils.



Les avocats dénoncent une procédure "longue" et qui aurait pu être plus simple si leur client "n'avait pas reçu un tel traitement de la part de la Justice. Nous déplorons qu'il faille repartir de zéro. Il doit y avoir une nouvelle enquête et de nouvelles expertises" assurent Me Pierre et Me Guy Debuisson.

"Regrets sincères"

"En dévoilant ces faits, il souhaite changer l'image que l'on a de lui. On l'a dépeint comme une personne mutique et renfermée, ce qui est faux" annonce Pierre Debuisson. "Il prenait de nombreux médicaments. Il était cachetonné à mort. Nous avons les preuves des ordonnances. Cela a joué un rôle sur la longueur des aveux" ajoutent les deux avocats de Cédric Jubillar.

"Il est emprunt de regrets sincères. Il est très affecté par l’absence de liens avec ses enfants. C’est le pire geste de toute sa vie. Dans sa lettre il dit 'pauvres enfants' et 'pauvre Delphine", concluent les avocats qui rappellent que, désormais, les choses sont "dans les mains de la justice et des magistrats" qui interrogeront leur client Cédric Jubillar.