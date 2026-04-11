Une lycéenne poignardée: garde à vue prolongée pour l'élève mis en cause

La garde à vue de l'adolescent de 15 ans soupçonné d'avoir porté plusieurs coups de couteau vendredi à une élève du même âge dans un lycée d'Ancenis (Loire-Atlantique) a été prolongée samedi, a-t-on appris auprès du parquet de Nantes

.Le mis en cause "reconnait la matérialité des faits", a indiqué le procureur de la République, Antoine Leroy, dans un communiqué.

"Il apparaît que le motif principal de ces actes de violences est son fort ressentiment à l'égard de la victime" face à "la dégradation de leur amitié qu'il ne vivait pas bien", selon la même source.

Les faits se sont déroulés vendredi en début d'après-midi dans une cage d'escalier du lycée Joubert-Maillard, à Ancenis, entre Nantes et Angers. La victime, élève de seconde, a été blessée au ventre, à la poitrine et à la cuisse.

La jeune fille est sortie du bloc opératoire vendredi en début de soirée et est "hors de danger", selon le parquet.

"Préméditation"

Les investigations menées par la gendarmerie, notamment la perquisition menée au domicile du mis en cause ainsi que l'analyse de "données écrites ou téléphoniques", permettent de "caractériser la préméditation de son geste", a encore indiqué le parquet, qui a ouvert vendredi une enquête pour tentative d'assassinat.

"Sans qu'il ne soit possible ni opportun d'en dire plus sur l'état psychologique du mis en cause, il apparait utile en revanche d'indiquer ici que ses fragilités à cet égard avaient été repérées et avaient commencé d'être prises en compte depuis plusieurs semaines", a expliqué Antoine Leroy.

L'adolescent avait récemment été accueilli aux urgences psychiatriques à la suite d'une tentative de suicide.

L'arme utilisée, ainsi qu'une paire de ciseaux, ont été saisies vendredi par les enquêteurs. Plusieurs autres couteaux ont été découverts dans le sac du mis en cause.

Les élèves du lycée ont été confinés plusieurs heures vendredi après-midi.

Plusieurs agressions au couteau ont eu lieu ces derniers mois dans des établissements scolaires, visant des élèves, des enseignants et une surveillante.

Environ 525 armes blanches ont ainsi été saisies entre mars et décembre 2025.