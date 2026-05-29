Kanye West autorisé à se produire aux Pays-Bas

Le rappeur américain Kanye West, dont les concerts ont été interdits dans plusieurs salles européennes en raison de propos antisémites controversés, pourrait se produire aux Pays-Bas pour deux concerts en juin, ont annoncé des responsables vendredi.

"Heil Hitler", croix gammées : la polémique Kanye West ne faiblit pas

L'artiste de 48 ans, également connu sous le nom de Ye, reste au cœur de nombreuses controverses après avoir multiplié les déclarations antisémites et les propos élogieux envers Adolf Hitler. Il a notamment sorti la chanson Heil Hitler l'an dernier et commercialisé sur son site internet des t-shirts ornés d'une croix gammée. Ces provocations ont suscité une vague d'indignation en Europe.

Le Royaume-Uni lui a interdit l'entrée sur son territoire, entraînant l'annulation d'un festival prévu en juillet. En France, un concert à Marseille a été reporté face à l'opposition des autorités, tandis qu'en Pologne, une date prévue en juin a été annulée après des critiques du gouvernement dénonçant une "promotion du nazisme". Malgré ces polémiques, Kanye West continue de nier toute sympathie pour cette idéologie, affirmant en janvier dans le Wall Street Journal qu'il n'était « ni nazi ni antisémite ».

Malgré la polémique, les Pays-Bas maintiennent ses concerts

Contrairement à plusieurs pays européens, les Pays-Bas ont autorisé Kanye West à se produire à Arnhem les 6 et 8 juin. Bien que la majorité des députés néerlandais ait demandé son interdiction d'entrée sur le territoire, le ministre de l'Asile et de la Migration, Bart van den Brink, a estimé qu'aucun fondement juridique ne permettait une telle mesure. Le maire d'Arnhem a également délivré les autorisations nécessaires, tout en qualifiant les déclarations passées du rappeur de "répréhensibles". Outre ses concerts néerlandais, l'artiste est attendu à Istanbul le 30 mai, à Tirana le 11 juillet et à Prague le 25 juillet, même si certaines salles et organisateurs continuent de prendre leurs distances avec lui.