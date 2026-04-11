Iran : Macron dit vouloir "contribuer à la désescalade" au côté du prince héritier saoudien

Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont décidé samedi de "rester en contact étroit" pour "contribuer à la désescalade" au Moyen-Orient et à la conclusion d'un accord, a affirmé le président français, tandis que des négociations irano-américaines ont débuté au Pakistan.

"Alors que des discussions viennent de s'ouvrir à Islamabad, nous sommes convenus de rester en contact étroit pour contribuer à la désescalade, à la liberté de navigation et à la conclusion d'un accord permettant d'assurer une paix et une sécurité durables dans la région", a écrit sur X le dirigeant français, après un échange avec son homologue.

"J'ai rappelé mon soutien au cessez-le-feu, qui doit être pleinement respecté et étendu sans délai au Liban. Nous avons évoqué la nécessité de restaurer une navigation pleinement libre et sûre dans le détroit d'Ormuz le plus rapidement possible", a ajouté Emmanuel Macron.

"Nécessité d'une solution diplomatique robuste"

Un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré samedi dans son quatrième jour, alors que le vice-président américain JD Vance est arrivé à Islamabad, tout comme une délégation iranienne, pour des négociations dont le format - direct ou indirect - n'a pas été précisé.

Emmanuel Macron s'est également entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, appelant là aussi au "respect du cessez-le-feu et à son application au Liban", et soulignant la "nécessité d'une solution diplomatique robuste et durable".

Depuis la trêve, Téhéran et Washington s'opposent sur la question de l'inclusion du Liban dans un accord de paix. Israël est déterminé à y continuer sa lutte contre le Hezbollah pro-iranien, et y a mené mercredi les frappes les plus meurtrières de cette guerre, avec au moins 357 morts en une journée, selon le dernier bilan.

Sur la situation en Ukraine, où un court cessez-le-feu avec la Russie est annoncé pour la Pâque orthodoxe entre samedi après-midi et dimanche, M. Macron a dit à son homologue turc vouloir "contribuer à la recherche d'une paix juste et durable qui devra nécessairement être conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et adossée à des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine", a-t-il expliqué.