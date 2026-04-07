Laurent Nuñez annonce un nouveau projet de loi contre le séparatisme

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé vendredi matin un projet de loi de lutte contre le séparatisme complétant la précédente loi de 2021, avec de nouvelles dispositions permettant par exemple de dissoudre certaines structures.

Contre le séparatisme

"On a fermé énormément de structures associatives qui étaient dans le séparatisme islamiste, on a fermé aussi des lieux de culte, on continue à le faire, il y a énormément de contrôles d'accueils collectifs de mineurs (... ) mais il y a un certain nombre de structures que l'on ne peut pas atteindre", a expliqué le ministre sur RMC-BFMTV.

M. Nuñez a estimé qu'il y a "un sujet sur le contrôle de l'accueil collectif des mineurs. Il faut qu'on puisse tous les contrôler, ce n'est pas le cas aujourd'hui". "On a aussi un sujet sur les publications pour les plus jeunes", a-t-il poursuivi.

"On voudrait pouvoir plus généralement interdire des ouvrages qui comportent des propos qui sont des appels à la haine, à la violence ou discriminatoires", selon lui.

La loi sur les principes et valeurs de la République avait été adoptée en juillet 2021, avec une batterie de mesures sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, la protection des fonctionnaires et des enseignants, l'encadrement de l'instruction en famille, le contrôle renforcé des associations, une meilleure transparence des cultes et de leur financement, ou encore la lutte contre les certificats de virginité, la polygamie ou les mariages forcés.

Le nouveau projet de loi a été déposé au Conseil d'État, a précisé le ministre.

Interrogé sur son calendrier législatif, M. Nuñez a répondu: "on verra à quel moment on l'inscrit, en tout cas, on le dépose et on continue à travailler sur ce sujet".

"Dans le même temps, on n'est pas les bras ballants, on a des textes juridiques qui nous permettent d'agir", a-t-il ajouté.

Interdiction du voile chez les mineures

Le 12 mars, M. Nuñez avait prononcé un discours à la Grande mosquée de Paris dans lequel il s'opposait à une interdiction du voile chez les mineures. Ces propos ont récemment refait surface sur les réseaux sociaux.

"J'ai tenu un discours (...) d'une grande fermeté pour rappeler comme je le fais à chaque fois que (...) je suis intraitable sur le séparatisme, l'entrisme islamiste", a-t-il insisté vendredi.

"Dans ce cadre là j'ai parlé de mesures qui visent à éviter toute forme de stigmatisation".

"Est-ce que très honnêtement, voir des petites filles de six-sept ans voilées sur l'espace public me choque? Evidemment oui", a-t-il poursuivi. "Est-ce que c'est un problème ? Oui évidemment", a ajouté le ministre, qui a estimé n'avoir "de leçon à recevoir de personne sur (son) engagement" en matière de lutte contre l'entrisme et le séparatisme.

"l'interdiction du rassemblement des musulmans de France"

Il a rappelé que dans le "même temps", il avait en effet présenté son projet de loi pour renforcer la loi de 2021, ainsi que "l'interdiction du rassemblement des musulmans de France".

La préfecture de police de Paris a interdit par arrêté, jeudi, la Rencontre annuelle des musulmans de France (RAMF), qui devait se tenir au Bourget (Seine-Saint-Denis) du 3 au 6 avril, notamment en raison du risque terroriste à l'égard de la communauté musulmane.