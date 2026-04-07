Nouvelle-Calédonie : l'Assemblée nationale rejette d'emblée le projet de réforme constitutionnelle

Le texte sensible, censé traduire l'accord de Bougival soutenu par plusieurs forces politiques en Nouvelle-Calédonie mais pas par le principal mouvement indépendantiste, a été repoussé par les groupes d'opposition via une motion de rejet dès son entrée dans l'hémicycle (190 voix contre 107). Sébastien Lecornu a annoncé sur X qu'il réunirait "la semaine prochaine", les signataires de l'accord de Bougival.

L'Assemblée nationale a rejeté d'emblée, sans surprise, jeudi le projet de réforme constitutionnelle visant à réformer le statut de la Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre Sébastien Lecornu promettant en retour que le gouvernement prendrait ses "responsabilités", et n'accepterait ni "immobilisme, ni passage en force".

Le texte sensible, censé traduire l'accord de Bougival soutenu par plusieurs forces politiques en Nouvelle-Calédonie mais pas par le principal mouvement indépendantiste, a été repoussé par les groupes d'opposition via une motion de rejet dès son entrée dans l'hémicycle (190 voix contre 107).

Sébastien Lecornu a annoncé sur X qu'il réunirait "la semaine prochaine", les signataires de l'accord de Bougival.

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