Périscolaire à Paris: Grégoire annonce un "plan d'action" à 20 millions d'euros et promet la "transparence totale"

Le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire a dévoilé vendredi son très attendu "plan d'action" pour le périscolaire chiffré à "une vingtaine de millions d'euros", qui garantira selon lui "la transparence totale envers les familles".

"plan d'action" estimé à "une vingtaine de millions d'euros"

En pleine tempête dans les écoles de la capitale, Emmanuel Grégoire est attendu au tournant par les associations et collectifs de parents d'élèves en colère, alors que les révélations d'agressions sexuelles se multiplient.

Après les avoir reçus lundi, il annonce dans un entretien au Monde un "plan d'action" estimé à "une vingtaine de millions d'euros", qui pourra selon lui "garantir la transparence totale envers les familles".

"garantir la transparence totale envers les familles"

Il promet de "communiquer chaque trimestre les statistiques et le nombre de suspensions d'animateurs", que les collectifs de parents d'élèves peinent aujourd'hui à obtenir. Un "livret d'accueil" et des réunions de rentrée périscolaire seront mis en place dans "chaque école" (620).

"Je m'engage à ce que l'intégralité des conclusions des enquêtes administratives, quand il y a eu un signalement, soient restituées aux familles concernées", poursuit le maire qui installera aussi une "commission indépendante pour établir un état des lieux complet et nous rendre des préconisations".

#MeTooEcole

Une "chaîne de signalement simple, accessible et identifiée" sera aussi établie, comme le demande le collectif SOS Périscolaire. #MeTooEcole, à l'initiative d'une pétition qui a recueilli plus de 22.300 signatures, souhaite de son côté une "enquête administrative globale", comme réclamé de longue date par l'opposition de droite.

Les parents pourront aussi "saisir directement" une "cellule d'écoute et de signalement", ajoute-t-il, en précisant que la mairie continuerait à suspendre un animateur "au moindre soupçon".

Selon le successeur d'Anne Hidalgo, "l'immense majorité des cas" de violences sexuelles "datent de 2024 et surtout de 2025", principalement dans des écoles maternelles.

En 2025, trente animateurs ont été suspendus à Paris, dont seize pour suspicions de faits à caractère sexuel, selon les chiffres de la mairie. Depuis janvier, neuf animateurs d'une même école maternelle du VIIe arrondissement ont été suspendus pour suspicions de violences physiques et sexuelles.

"Aucun tabou" sur la semaine de 4,5 jours

Il a révélé avoir été lui-même victime de violences sexuelles en milieu périscolaire quand il était enfant.

Au-delà des mesures d'urgence, l'édile organisera une "convention citoyenne sur le périscolaire et les temps de l’enfant". Elle réunira "dès avril" parents, professionnels éducatifs, experts, associations, ainsi qu’un groupe d’enfants pour réfléchir à l'organisation de la semaine et de la journée d'école.

"Je n’aurai aucun tabou" sur la semaine de 4,5 jours d'école en vigueur à Paris depuis 2013, fait savoir le maire. Il "prend acte" que la convention nationale sur les temps de l’enfant a recommandé de conserver la semaine de 4,5 jours, mais dit entendre les arguments en faveur du retour à la semaine de 4 jours (sans école le mercredi matin) comme dans la plupart des communes. Une mesure prônée par Rachida Dati, candidate malheureuse de l'opposition de droite et du centre, durant la campagne des municipales.

"Cette organisation ne peut pas se faire au détriment de la sécurité des enfants, et le morcellement des temps a montré ses limites", estime Emmanuel Grégoire qui attendra les conclusions de la convention, mi-juin, pour trancher.

Dans les deux mois qui viennent, la formation sur la prévention des violences faites aux mineurs sera "généralisée à tous les agents de la ville", avant l'ouverture en septembre 2026 d'une "école parisienne du périscolaire" dispensant deux jours de formation initiale obligatoires, tous statuts confondus.