La mairie du 8e arrondissement de Paris réclame "zéro rassemblement" sur les Champs-Elysées

La mairie du 8e arrondissement, théâtre de débordements sur les Champs-Elysées après la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions, réclame dimanche "le zéro rassemblement" sur la célèbre avenue pour prévenir les scènes de violence.

"Samedi soir, en marge de la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, l'avenue des Champs-Élysées et ses abords ont cessé d'être un espace de fête pour devenir une arène de guérilla urbaine", dénonce la mairie dans un communiqué.

"Puisqu'il est impossible de célébrer un match sans basculer dans l'émeute, la seule réponse de bon sens est une nouvelle doctrine: le 'zéro rassemblement'", réclame-t-elle.

"416 interpellations, dont 283" pour la seule agglomération parisienne

Il y a eu des manifestations festives qui ont été émaillées d'un certain nombre de débordements, ce qui correspond à la situation que nous avions prévue et donc anticipée", avait assuré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'un point presse vers 01H30 dimanche. Il a annoncé "416 interpellations, dont 283" pour la seule agglomération parisienne.

Vers 11h45 ce dimanche 31 mai, le nombre d'intrepellations sur tout le territoire est passé à 780, en hausse de 32% par rapport à 2025, annonce Laurent Nuñez.

"On pensait pouvoir gérer les flux, canaliser les passions, sécuriser les dérives. Cette logique de 'l'accompagnement' a vécu. On ne canalise pas le chaos, on l'extirpe", ajoute le communiqué de presse de la mairie du 8e arrondissement de Paris .

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont attendus dimanche sur le Champ-de-Mars, dans le 7e arrondissement, où ils communieront avec près de 100.000 personnes, avant d'être reçus dans l'après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron, puis de retrouver leur Parc des Princes dans la soirée.