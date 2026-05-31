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Amérique du Sud & Amérique centrale

Un météore explose au-dessus des Etats-Unis

REUTERS
Un météore qui se dirigeait vers la Terre a explosé au-dessus des Etats-Unis samedi avec une puissance équivalente à 300 tonnes de TNT, a rapporté la Nasa, suscitant la stupeur des habitants.
Brut. avec AFP
Publié le
31
/
05
/
2026
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Un météore qui se dirigeait vers la Terre a explosé au-dessus des Etats-Unis samedi avec une puissance équivalente à 300 tonnes de TNT, a rapporté la Nasa, suscitant la stupeur des habitants.

Le corps céleste s'est fracturé au-dessus de la limite entre le Massachusetts et le New Hampshire à 14H06 locales (18H06 GMT), a précisé dans un communiqué transmis à l'AFP Jennifer Dooren, cheffe adjointe pour la presse à la Nasa.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs affirment que les détonations étaient telles que les maisons de la zone ont tremblé.

@capecodchronicles

A 3-foot wide meteor entering the atmosphere caused the massive sonic boom heard across Greater Boston and New England on Saturday afternoon, May 30, 2026

♬ original sound - capecodchronicles

"Cette boule de feu n'a été associée à aucune pluie de météores actuellement active, il s'agissait d'un objet naturel et non d'une rentrée de débris spatiaux ou d'un satellite", a ajouté Mme Dooren.

"L'énergie libérée à la rupture est jugée équivalente à environ 300 tonnes de TNT, ce qui explique les détonations assourdissantes".

Le météore filait alors à 120.000 km/h, à quelque 64 kilomètres dans le ciel.

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