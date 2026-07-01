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Un cadavre retrouvé dans une forêt des Vosges

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Une enquête va être ouverte pour assassinat après la découverte dans une forêt des Vosges du corps d'un septuagénaire, a indiqué mercredi le procureur d'Épinal, Frédéric Nahon.
AFP
Publié le
01
/
07
/
2026
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La victime, un homme de 77 ans "déjà connu de la justice", a été retrouvée dimanche dernier avec "plusieurs plaies, sur le thorax, l’abdomen, le flanc droit et le dos, ainsi que des traces de brûlures partielles des membres inférieurs", indique le magistrat dans un communiqué. 

Son identité a été confirmée par des prélèvements génétiques.

L'autopsie a confirmé que ses plaies étaient des blessures à l'arme blanche, indique le procureur, ajoutant que l'homme avait le nez cassé.

Des expertises sont en cours afin de déterminer la date du décès.

Découvert en fin de journée par un promeneur dans une forêt de la commune d'Éloyes, le corps était "à quelques mètres d'un chemin forestier et d'une cabane de chasse".

L'information judiciaire pour assassinat sera ouverte jeudi matin, contre X.

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