Un incendie d'immeuble dans la ville belge d'Anvers fait au moins cinq morts

Il s'agit d'un bilan provisoire communiqué par la police de la cité portuaire belge.

Au moins cinq personnes sont décédées mercredi à Anvers dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation comptant une dizaine d'étages. "Au moins cinq personnes ont perdu la vie dans l'incendie et de nombreuses autres ont été gravement blessées", a déclaré à la chaîne publique flamande VRT Kim Bastiaens, porte-parole de la police. Elle a précisé que les recherches se poursuivaient en début d'après-midi pour retrouver d'éventuelles autres victimes.

Selon une porte-parole des pompiers, l'incendie, à l'origine encore indéterminée, s'est déclaré peu avant 10 heures, dans un immeuble comptant 80 appartements dans un quartier résidentiel sur la rive gauche de l'Escaut.

Plan médical d'urgence déclenché

Les autorités ont déclenché un plan médical d'urgence, avec de nombreux moyens déployés sur place. Un important dégagement de fumée noire dans les étages supérieurs de l'immeuble était visible sur des images diffusés par plusieurs médias. Elles montraient aussi le déploiement d'une grande échelle pour secourir des habitants réfugiés sur leur balcon.

Rond tien uur vanmorgen is een hevige brand uitgebroken op de achtste verdieping van een appartementsgebouw aan de August Vermeylenlaan op Linkeroever in Antwerpen. In het gebouw wonen meer dan tweehonderd mensen. Het provenciaal rampenplan werd afgekondigd. pic.twitter.com/nDJdFGlsiZ — TRT Nederlands (@TRTnederlands) July 1, 2026

Le Premier ministre Bart De Wever et la ministre de la Justice Annelies Verlinden ont salué le travail des secours dans des conditions difficiles.

"Mes pensées vont aux victimes et aux habitants évacués suite à ce terrible incendie", a commenté Bart De Wever sur le réseau X.