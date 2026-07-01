International
Actualité européenne

Un incendie d'immeuble dans la ville belge d'Anvers fait au moins cinq morts

Un camion de pompier belge. © Jarretera, via Getty Images
Il s'agit d'un bilan provisoire communiqué par la police de la cité portuaire belge.
Brut. avec AFP
Publié le
01
/
07
/
2026
À voir également sur Brut

Au moins cinq personnes sont décédées mercredi à Anvers dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation comptant une dizaine d'étages. "Au moins cinq personnes ont perdu la vie dans l'incendie et de nombreuses autres ont été gravement blessées", a déclaré à la chaîne publique flamande VRT Kim Bastiaens, porte-parole de la police. Elle a précisé que les recherches se poursuivaient en début d'après-midi pour retrouver d'éventuelles autres victimes.

Selon une porte-parole des pompiers, l'incendie, à l'origine encore indéterminée, s'est déclaré peu avant 10 heures, dans un immeuble comptant 80 appartements dans un quartier résidentiel sur la rive gauche de l'Escaut.

Plan médical d'urgence déclenché

Les autorités ont déclenché un plan médical d'urgence, avec de nombreux moyens déployés sur place. Un important dégagement de fumée noire dans les étages supérieurs de l'immeuble était visible sur des images diffusés par plusieurs médias. Elles montraient aussi le déploiement d'une grande échelle pour secourir des habitants réfugiés sur leur balcon.

Le Premier ministre Bart De Wever et la ministre de la Justice Annelies Verlinden ont salué le travail des secours dans des conditions difficiles.

"Mes pensées vont aux victimes et aux habitants évacués suite à ce terrible incendie", a commenté Bart De Wever sur le réseau X.

A voir aussi

On était au dîner "The Bear" à Paris
On était au dîner "The Bear" à Paris
La NASA prépare sa future base sur la Lune.
La NASA prépare sa future base sur la Lune.
Mbappé et Olise font rêver - C'est le jour 21 de la Coupe du monde
Mbappé et Olise font rêver - C'est le jour 21 de la Coupe du monde
En coulisses avec Oxmo Puccino au festival Soeurs Jumelles
En coulisses avec Oxmo Puccino au festival Soeurs Jumelles
Voici ce qui change au 1er juillet.
Voici ce qui change au 1er juillet.
Suspect en fuite, oligarque ukrainien visé : voilà ce qu'on sait du colis piégé qui a explosé à Monaco.
Suspect en fuite, oligarque ukrainien visé : voilà ce qu'on sait du colis piégé qui a explosé à Monaco.