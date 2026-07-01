On était au dîner "The Bear" à Paris
On est beaucoup à avoir salivé devant la série The Bear. Pour célébrer la sortie de l’ultime saison, Disney + à organiser un dîner avec des chefs tout droit venus de Chicago. On y était et ça ressemblait à ça. "The Bear" est à voir en exclusivité sur Disney +
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On était au dîner "The Bear" à Paris
On est beaucoup à avoir salivé devant la série The Bear. Pour célébrer la sortie de l’ultime saison, Disney + à organiser un dîner avec des chefs tout droit venus de Chicago. On y était et ça ressemblait à ça. "The Bear" est à voir en exclusivité sur Disney +
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