Arrestation en Allemagne d'un Roumain suspecté d'un complot néo-nazi contre son gouvernement

Un Roumain a été arrêté mardi en Allemagne, soupçonné d'avoir voulu monter un complot pour renverser le gouvernement de son pays et y instaurer un régime néonazi, a indiqué le parquet fédéral allemand.

"Guerre de la terreur"

Le jeune homme, identifié comme Nichita P. est soupçonné d'avoir tenté, à partir de début 2023, de fonder une "organisation terroriste étrangère", selon un communiqué du parquet.

Le suspect a "tenté de créer un groupuscule d’extrême droite qui devait déclencher en Roumanie une 'guerre de la terreur' et contribuer à la chute de l'Etat roumain ainsi qu'à l'instauration d'une nouvelle entité étatique calquée sur le modèle national-socialiste", précise le communiqué.

Le parquet ne précise pas dans quelle mesure le suspect a réussi à rassembler des militants derrière sa cause.

Pour recruter des membres, Nichita P. a géré deux chaînes sur un service de messagerie depuis l’Allemagne, visant en particulier de jeunes Roumains. Il était lui-même mineur au début de ses infractions.

Par ce biais, il exhortait ses abonnés à tuer des personnes qu'il considérait comme des "sous-hommes", à incendier des bâtiments utilisés par des migrants ou des personnes de la communauté LGBTQ, et à taguer des graffitis avec des symboles d’extrême droite.

Poisons, explosifs et mutilations de jeunes filles

Il aurait également publié des instructions sur la manière de fabriquer des poisons et des explosifs, ainsi que des cocktails Molotov et des bombes artisanales placées dans des voitures.

Il aurait aussi incité d’autres personnes à pousser de jeunes filles à s’automutiler.

L'Allemagne a démantelé ces dernières années plusieurs réseaux complotistes ou d'extrême droite suspectés de vouloir s'en prendre à ses propres institutions ou aux dirigeants allemands.

A la mi-juin, un Germano-polonais a été condamné vendredi à trois ans de prison par la justice allemande pour avoir incité à des attentats contre des politiques allemands.