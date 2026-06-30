Explosion à Monaco : ce que l'on sait

Une explosion s'est produite vers 21h lundi 29 juin 2026 dans un immeuble résidentiel, le long de la frontière avec la France. Un homme, soupçonné d'être l'auteur des faits, est actuellement recherché.

Une explosion a fait plusieurs blessés à Monaco hier soir vers 21 heures. Trois blessés sont à déplorer : un couple de 50 / 60 ans en urgence absolue et un adolescent de 13 ans en urgence relative, ont annoncé les autorités monégasques.

L'une des trois personnes blessées dans une explosion volontaire lundi soir à Monaco est un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV. Selon le média, "la piste de l'attentat est, à ce stade, écartée par la justice".

Un suspect en fuite

Un suspect a déposé un sac dans l'immeuble avant de fuir. Il a été aperçu en train de déposer le colis dans un immeuble résidentiel du micro-État méditerranéen ultrasécurisé de 2 km2, dans un quartier tout proche de la frontière avec la France.

Dans la nuit, le ministre d'Etat (chef du gouvernement) Christophe Mirmand a annoncé lors d'une conférence de presse que le suspect décrit par des témoins avait été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, la commune française voisine qu'il a rejointe à pied.

Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte. Il n'y a pas de qualification "terroriste" à ce stade selon le procureur.

"Un choc" pour les Monégasques

Le prince Albert II a dénoncé dans un communiqué "un crime odieux" qui représente "un choc pour toute la communauté monégasque". "La Principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité", a promis le prince.

Côté monégasque, des dizaines d'agents ont été déployés depuis lundi soir. Côté français, deux hélicoptères et une trentaine de gendarmes étaient engagés autour de la principauté, tandis que le Raid était en alerte, selon la police et la gendarmerie.

Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux et présentée comme celle de l'immeuble, des débris sont visibles dans l'entrée d'un bâtiment de pierre, les escaliers fortement endommagés et tachés de sang, les grilles déformées.

Plus d'informations à venir sur la situation sur le site de Brut.