Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 21 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1."Flottille pour Gaza": un ministre d'extrême droite choque avec une vidéo de militants à genoux et mains liées

Le ministre d'extrême droite israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclenché une vive polémique après la diffusion d’une vidéo montrant des militants de la “flottille pour Gaza” agenouillés, les mains liées, après leur arrestation en mer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dénoncé des images “contraires aux valeurs d’Israël”, tandis que le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a accusé Ben Gvir d’avoir gravement nui à l’image du pays avec “un spectacle honteux”. Malgré les critiques, le ministre d’extrême droite a défendu la vidéo, qu’il considère comme “une source de fierté”.

2.Violences dans le périscolaire à Paris : 16 gardes à vue prolongées, la mairie sous pression

Le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire parisien prend de l’ampleur : 16 personnes liées à trois écoles ont vu leur garde à vue prolongée mercredi soir. L’affaire a été relancée après la révélation qu’un animateur mis en examen en 2025 avait déjà été arrêté en 2024 pour des faits similaires dans une autre école. Face à la polémique, Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo, a présenté de nouvelles excuses et promis des sanctions, dénonçant un cas “scandaleux”.

3.Agriculture: les députés votent l'interdiction d'importer toute denrée produite avec des pesticides interdits

L’Assemblée nationale a voté une mesure renforçant fortement la loi d’urgence agricole : désormais, toute denrée produite avec un pesticide interdit en France pourrait être bannie des importations. Soutenue par les députés RN, LFI et écologistes, cette version va plus loin que le texte initial du gouvernement, qui ciblait seulement les produits contenant des résidus de pesticides interdits dans l’Union européenne. La ministre de l’Agriculture a toutefois mis en garde contre une mesure potentiellement contraire au droit européen.

4.Crash du Rio-Paris: Airbus et Air France risquent une condamnation en appel

La cour d’appel de Paris rend jeudi sa décision dans le procès du crash du vol Rio-Paris de 2009, qui avait fait 228 morts. Relaxés en première instance, Airbus et Air France risquent cette fois une condamnation pour homicides involontaires, après le revirement du parquet lors du procès en appel. Même symbolique, une telle décision porterait un coup à l’image des deux groupes, qui encourent une amende maximale de 225.000 euros.

5.PFAS : des associations attaquent l’État pour inaction face aux “polluants éternels”

Trois associations et six riverains exposés aux PFAS ont saisi la justice pour dénoncer les “carences” de l’État face à la pollution aux “polluants éternels”. Ils demandent au tribunal administratif de Paris d’obliger l’État à agir contre ces substances chimiques, accusées de contaminer durablement l’air, l’eau, les sols et le corps humain. Massivement utilisés dans l’industrie, certains PFAS sont reconnus comme dangereux pour la santé.

6.Fortes chaleurs : jusqu’à 36°C attendus dans le Sud-Ouest

De "fortes chaleurs" vont s'installer sur le pays dans les prochains jours, avec des températures dépassant 30 degrés jeudi et atteignant 36 degrés vendredi dans le Sud-Ouest, sans que l'on puisse parler de canicule, selon Météo-France.

7.SpaceX dévoile son entrée en Bourse géante

Le dossier d'introduction en Bourse (IPO) de SpaceX, société aérospatiale du multimilliardaire Elon Musk, a été rendu public mercredi, présentant quelques-unes des grandes lignes de ce qui pourrait constituer l'une des plus grosses IPO de l'histoire.

8.Un séisme de magnitude 4,4 frappe la région de Naples

Un séisme de magnitude 4,4 a secoué jeudi matin la zone des Champs phlégréens, à quelques kilomètres de Naples, selon l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie (INGV).

9.Patrick Bruel sous pression avant sa tournée

Appels à annuler ses concerts, annonce de nouvelles plaintes: la pression s'accentue sur Patrick Bruel, à moins d'un mois du début de sa prochaine tournée.

10.Le marathon de Paris change d’organisateur après 30 ans

La ville de Paris a attribué mercredi l'organisation des quatre prochaines éditions du marathon de Paris au groupement Cadence, qui comprend une société de l'agence Havas contrôlée par Vincent Bolloré, au détriment d'ASO, l'organisateur historique depuis près de 30 ans.