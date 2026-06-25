Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 25 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Canicule: 3.500 établissements scolaires fermés jeudi, 10.000 aménagent leurs horaires

La vague de chaleur continue de bouleverser le quotidien des élèves. Ce jeudi, près de 3.500 établissements scolaires restent fermés et 10.000 autres adaptent leurs horaires face aux températures extrêmes. Principalement concernées, les écoles primaires peinent à garantir des conditions d’apprentissage satisfaisantes. Malgré la situation, le ministre de l’Éducation nationale laisse aux parents le choix de garder leurs enfants à la maison ou de les envoyer en classe, estimant que l’école offre souvent un environnement plus favorable que certains logements mal adaptés à la chaleur. Une décision qui intervient alors que la France traverse l’un des épisodes caniculaires les plus marquants du début d’été.

2.Venezuela : le plus violent séisme depuis plus d’un siècle fait au moins 32 morts

Le Venezuela a été frappé mercredi par deux puissants séismes de magnitude 7,2 puis 7,5, les plus violents enregistrés dans le pays depuis 1900 selon les données de l’USGS. Le bilan provisoire fait état d’au moins 32 morts et plus de 700 blessés, mais les autorités craignent une aggravation du nombre de victimes. La région de La Guaira, près de Caracas, serait la plus touchée. Dans la capitale, plusieurs immeubles se sont effondrés, provoquant des scènes de panique, tandis que l’aéroport a dû fermer après avoir subi d’importants dégâts. Une vingtaine de répliques ont suivi les secousses principales, alors que les secours poursuivent leurs opérations dans un pays placé en état d’urgence.

3.Neymar est de retour : première apparition avec le Brésil depuis près de trois ans

Neymar a retrouvé le maillot du Brésil mercredi lors de la victoire de la Seleção contre l’Écosse (3-0), signant sa première apparition en compétition internationale depuis sa grave blessure au genou survenue en octobre 2023. Entré en jeu à la 76e minute sous les acclamations du public de Miami, l’attaquant de 34 ans a participé à la qualification du Brésil pour les 16es de finale, portée notamment par un doublé de Vinicius Jr. De retour à Santos après plusieurs saisons mouvementées, il dispute sa quatrième et dernière Coupe du monde, avec l’ambition de refermer en beauté une aventure internationale marquée par les blessures mais aussi par un immense héritage: "Je suis ici comme un gamin de 18 ans qui dispute sa première Coupe du monde", a-t-il confié avant son retour tant attendu.

4.Une falaise s'écroule dans la mer à Biarritz, un décès et un disparu

L'effondrement soudain d'une falaise dans la mer à Biarritz, en plein épisode caniculaire, a coûté la vie à une femme mercredi soir, tandis qu'un autre plongeur a été porté disparu, selon les autorités qui ont suspendu les recherches pour la nuit. L'éboulement d'"environ 2.000 m2" de roche s'est produit vers 20h20 aux abords du phare, en plein cœur de la cité balnéaire, a fait savoir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sans avancer d'hypothèse sur sa cause. A cette heure-là, de nombreux baigneurs se trouvaient sur la plage du Miramar, située à proximité, par des températures ayant dépassé 40°C à Biarritz mercredi.

5.GTA VI : les précommandes ouvrent, mais un détail fait déjà polémique

Les précommandes de GTA VI se sont ouvertes ce jeudi en Europe et au Royaume-Uni, après avoir été déployées progressivement dans plusieurs pays à travers le monde. Treize ans après la sortie de GTA V, Rockstar Games s'apprête à lancer ce qui est déjà présenté comme l'un des plus grands événements de l'histoire du divertissement. Vendu 80 euros en Europe et 70 livres sterling au Royaume-Uni, le jeu évite finalement l'explosion des prix redoutée par les fans. Mais une autre décision du studio suscite la controverse : la version physique contiendra uniquement un code de téléchargement, sans disque. Un choix qui inquiète les collectionneurs et pourrait bouleverser le marché de l'occasion.

6.Australie: l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans a peu d'impact, selon une étude

Une étude publiée dans le BMJ montre que la loi australienne interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans a peu d'effet. Malgré les restrictions visant Facebook, Instagram ou TikTok, les adolescents continuent largement d’y accéder, en contournant les règles via faux comptes ou comptes d’adultes. Les chercheurs n’observent pas de baisse significative chez les 12-13 ans et seulement un léger recul chez les 14-15 ans. Une mesure pourtant pionnière, adoptée pour protéger les jeunes du harcèlement en ligne et des algorithmes jugés dangereux, mais dont l’efficacité reste remise en question face à la capacité des géants de la tech à contourner ou laisser contourner la loi.

7.Macron et Meloni à Antibes

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se retrouvent jeudi à Antibes, sur la Côte d'Azur, pour le premier sommet franco-italien depuis 2020, un rendez-vous très attendu destiné à donner un nouvel élan à la relation bilatérale entre les deux pays après une série de dissonances.Ce sera aussi le premier sommet franco-italien depuis l'entrée en vigueur en 2021 du Traité du Quirinal, qui a rehaussé la relation bilatérale au niveau de celle entre Paris et Berlin, et surtout depuis l'entrée en fonction de Giorgia Meloni, issue du parti post-fasciste Frères d'Italie, en octobre 2022.Le rendez-vous, initialement envisagé pendant deux jours en avril à Toulouse, se résumera à quelques heures jeudi après-midi, avec des entretiens, des signatures d'accords et une conférence de presse, avant un dîner de travail.

8.L'épidémie de hantavirus devrait officiellement prendre fin le 2 juillet, prévoit l'OMS

L’Organisation mondiale de la santé annonce que l’épidémie d’hantavirus détectée sur le navire de croisière Hondius devrait être officiellement déclarée terminée le 2 juillet, si aucun nouveau cas n’apparaît d’ici là. Douze cas confirmés et un cas probable, dont trois décès, ont été recensés après le passage du navire dans l’Atlantique Sud et jusqu’aux Canaries. Plus de 650 cas contacts dans 33 pays ont été suivis. Si la crise sanitaire touche à sa fin, les autorités sanitaires poursuivent les analyses pour mieux comprendre le virus et préparer de futurs outils de diagnostic, traitements et vaccins.

9.TotalEnergies face à un verdict historique sur le climat

Le tribunal judiciaire de Paris rendra jeudi sa décision concernant TotalEnergies, accusé par des ONG et la Ville de Paris d'avoir manqué à son devoir de vigilance quant aux risques environnementaux, un procès aux lourds enjeux pour le géant pétrogazier français.

10.Marco Rubio en mission dans le Golfe pour rassurer les alliés de Washington

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio est jeudi à Bahreïn, poursuivant sa tournée destinée à rassurer les pays du Golfe sur la volonté des Etats-Unis de protéger leurs intérêts dans les discussions avec l'Iran.