Enfant étranglé à Rennes: la police cherche un témoin en "robe verte"

La police judiciaire de Rennes, chargée de l'enquête sur le meurtre d'un enfant de onze ans mort étranglé sur une rive de la Vilaine fin mai, a lancé un appel pour retrouver un "témoin féminin vêtu d'une robe verte".

Selon cet appel à témoins diffusé mardi soir sur les réseaux sociaux, le témoin en question "se promenait sur le chemin de halage le long de la Vilaine, au pied des immeubles" le dimanche 24 mai aux environs de 16h30, heure de l'agression mortelle, mais "ne s'est pas manifesté auprès des services d'enquête".

#AppelàTémoins | Dans le cadre de l'information judiciaire en cours relative à l'agression mortelle d'un jeune garçon de 11 ans à #Rennes, un appel est lancé pour retrouver un témoin des faits

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Deux adolescents mis en examen

Un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour le meurtre de cet enfant, prénommé Théo.

Selon le parquet, les deux adolescents ont déclaré durant leur garde à vue avoir voulu "se venger" de la victime et "récupérer" du matériel de pêche d'une valeur "de quelques dizaines d'euros".

Le corps de l'enfant avait été retrouvé dimanche vers 17h dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, non loin du centre-ville.

L'alerte avait été donnée par un couple de riverains qui a appelé la police après avoir entendu les cris d'un enfant. Arrivés sur place, les policiers ont découvert le corps du garçon inanimé, une serviette de bain serrée autour du cou.

Selon les premiers éléments, Théo était arrivé sur les lieux pour pêcher sur les bords de la Vilaine dans le courant de l'après-midi en compagnie des deux adolescents. Ces deux jeunes ont ensuite été aperçus quittant les lieux en courant, selon le parquet.