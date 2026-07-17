Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 17 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. L'Assemblée vote pour rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs

L'Assemblée nationale a voté en faveur de l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, une mesure jusqu'ici réservée aux crimes contre l'humanité. Adopté en première lecture grâce à un amendement écologiste, ce texte marque un tournant dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Le gouvernement soutient cette évolution, tout en reconnaissant qu'elle pourrait se heurter à un risque d'inconstitutionnalité et promet de sécuriser le dispositif sur le plan juridique.

2. Incendie de Fontainebleau : des ouvriers mis en examen

Les deux principaux départs de feu en forêt de Fontainebleau ont des origines différentes. Le premier, qui a ravagé près d'un dixième de la forêt, aurait été provoqué accidentellement par l'étincelle d'une disqueuse lors de travaux sur l'A6 : deux ouvriers ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Dans une autre affaire, deux jeunes hommes, dont un pompier volontaire, ont été écroués, soupçonnés d'avoir allumé volontairement deux autres incendies.

3. Trump relance ses accusations de fraude électorale de 2020

Le président américain Donald Trump a remis sur le tapis des accusations de fraude lors de l'élection présidentielle de 2020, affirmant dans un discours que la Chine avait dérobé des fichiers d'électeurs et suggérant que le Venezuela pouvait manipuler les machines de vote électronique.

4. Fin des orages, la canicule poursuit son recul

Météo-France a levé la vigilance orange aux orages dans le sud-est, annonçant la fin de cet épisode de fortes intempéries. Les orages ont toutefois provoqué d'importants dégâts, notamment dans la Loire où 8 000 foyers ont été privés d'électricité et plus de 600 interventions des secours ont été nécessaires. La baisse des températures se poursuit également avec le recul de la canicule.

5. Les frappes américaines sur l'Iran se poursuivent

Les États-Unis ont mené une sixième nuit de frappes contre l'Iran, affirmant avoir visé des installations militaires, tandis que Téhéran accuse Washington d'avoir bombardé des infrastructures civiles. L'Iran fait état de 38 morts et plus de 400 blessés depuis le début des attaques américaines. Face à l'escalade, la Chine et le Pakistan appellent les deux pays à cesser les combats et à reprendre les négociations.

6.Alès : une lettre signée "DZ Mafia" et des balles retrouvées chez le maire

Une lettre contenant deux balles de calibre 9 mm, signée du groupe criminel "DZ Mafia", ainsi que des inscriptions menaçantes sur les murs, ont été retrouvées jeudi au domicile du maire d'Alès, Christophe Rivenq, a appris l'AFP auprès de l'élu et d'une source proche de l'enquête. Une enquête pour menaces de mort et intimidation a été ouverte.

7. Loi d'urgence agricole : Lecornu consulte les députés face au risque de rejet

Face aux divisions de sa majorité, Sébastien Lecornu a demandé aux ministres de consulter les groupes parlementaires avant le vote définitif sur le projet de loi d'urgence agricole. Malgré un compromis trouvé entre députés et sénateurs, le texte reste vivement critiqué, notamment pour la réintroduction dérogatoire de deux pesticides interdits en France et ses mesures controversées sur la gestion de l'eau. Le gouvernement n'exclut pas de modifier le texte pour éviter un rejet à l'Assemblée.

8. Espagne : plus de 12 000 hectares ravagés par un incendie

Un violent incendie près de Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne, a déjà détruit plus de 12 000 hectares depuis mercredi. Les autorités alertent sur un risque de propagation « très élevé » en raison des vents, après une nuit de lutte particulièrement difficile pour les secours.

9. Royaume-Uni : Andy Burnham prend la tête du Parti travailliste

Andy Burnham va devenir vendredi le nouveau chef des travaillistes britanniques lors d'un congrès extraordinaire du parti à Londres, avant son installation lundi à Downing Street où il va succéder au démissionnaire Keir Starmer.

10. Mondial 2026 : la Fifa enquête sur la banderole des joueurs argentins sur les Malouines

La Fifa a annoncé être en train de se pencher sur l'affaire du déploiement sur le terrain par des footballeurs argentins d'une banderole proclamant que "les Malouines sont argentines" à l'issue de la demi-finale du Mondial 2026, le Royaume-Uni exigeant une enquête approfondie et le président argentin disant pour sa part comprendre ses joueurs.