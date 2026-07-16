Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 16 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. L'Assemblée adopte définitivement l'aide à mourir

Après des années de débats, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi sur l'aide à mourir par 291 voix contre 241. Cette réforme emblématique du second quinquennat d'Emmanuel Macron autorise, sous des conditions strictes, l'assistance au suicide et, dans certains cas, l'euthanasie. Les opposants au texte envisagent désormais de saisir le Conseil constitutionnel.

2. Incendies à Fontainebleau : un pompier suspecté, Macron sur place ce jeudi

Près de 950 pompiers poursuivent leur mobilisation contre les incendies de la forêt de Fontainebleau, désormais fixés mais toujours actifs, après avoir ravagé près de 2.000 hectares. Un pompier volontaire de 18 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, soupçonné d'être à l'origine d'un départ de feu. Emmanuel Macron est attendu sur place jeudi matin.

3. Mondial 2026: l'Argentine rejoint l'Espagne en finale du Mondial

Menée par l'Angleterre, l'Argentine a renversé la rencontre en fin de match grâce à un Lionel Messi décisif et défendra son titre en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne. Une première à ce stade de la compétition entre les deux nations. Des joueurs argentins ont déployé une banderole "les (îles) Malouines sont argentines" à l'issue de la rencontre, en référence au litige territorial qui a dégénéré en conflit armé en 1982 , ravivant une polémique rapidement nuancée par le président Javier Milei.

4. Iran–États-Unis : les frappes se poursuivent

Le conflit entre l'Iran et les États-Unis continue de s'intensifier, sans signe d'apaisement. Washington affirme avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires iraniennes, notamment à Bandar Abbas, tandis que Téhéran annonce avoir riposté avec des drones visant des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.

5. Loi agricole : un compromis décisif recherché au Parlement

Députés et sénateurs se réunissent ce jeudi en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord sur le projet de loi d'urgence agricole. Le texte, largement remanié au fil des débats, divise notamment sur les questions de gestion de l'eau et des pesticides, dans un contexte de sécheresse exceptionnelle et de fortes attentes du monde agricole.

6. Canicule : la vigilance orange levée en Île-de-France et dans sept départements

Météo-France a annoncé la levée de la vigilance orange canicule dans sept départements ainsi que l'ensemble de l'Ile-de-France jeudi soir, tandis que "l'épisode caniculaire continue de régresser" dans le pays.

7. Algérie : au moins 11 morts dans l'incendie d'un orphelinat

Au moins 11 personnes ont perdu la vie et 19 autres ont été blessées dans l'incendie d'un orphelinat de la banlieue d'Alger. Les secours poursuivent leurs opérations sur place, tandis que les causes du sinistre restent inconnues. Ce drame survient alors que l'Algérie est confrontée à une canicule exceptionnelle et à une recrudescence des incendies.

8. Violences sexistes et sexuelles : le CESE soutient la loi mais réclame davantage de moyens

Saisi sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, le Conseil économique, social et environnemental a estimé jeudi que le texte constitue une avancée importante mais nécessite des moyens humains et financiers.

9. Uber va racheter Delivery Hero pour 12,7 milliards d'euros

Le géant américain Uber va prendre le contrôle de Delivery Hero en rachetant l'entreprise allemande pour 12,7 milliards d'euros. Déjà premier actionnaire du groupe, Uber mise sur cette acquisition pour renforcer sa position dans la livraison de repas. L'opération, soumise au feu vert des autorités de la concurrence, s'inscrit dans la vague de consolidation du secteur et devrait être finalisée au second semestre 2027.

10. Tour de France : nouvelle étape promise aux sprinteurs après un record de vitesse

Au lendemain de l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France (50,9 km/h de moyenne), le peloton prend le départ jeudi de la 12e étape sur le circuit de Nevers Magny-Cours, avant un possible nouveau sprint massif à Chalon-sur-Saône.