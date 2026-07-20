Royaume-Uni : Andy Burnham succède à Keir Starmer à Downing Street au poste de Premier ministre

Le nouveau chef des travaillistes britanniques Andy Burnham a été nommé lundi Premier ministre du Royaume-Uni par le roi Charles III, qui lui a demandé de former un gouvernement, a annoncé le palais de Buckingham dans un bref communiqué.

L'ex-maire de l'agglomération de Manchester de 56 ans a été reçu à la mi-journée par le souverain au palais de Buckingham, avant de se rendre au 10, Downing Street. Il s'agit du quatrième Premier ministre de Charles III, depuis son accession au trône en septembre 2022.

A 56 ans, celui qui était maire du Grand Manchester (nord de l'Angleterre) jusqu'au mois dernier, succède au démissionnaire Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024, après une victoire écrasante du Labour aux législatives qui avait mis fin à 14 ans de gouvernement conservateur.

Le sixième Premier ministre en dix ans

Andy Burnham, devenu vendredi chef du Labour après avoir engrangé le soutien d'environ 95% des députés travaillistes, est le sixième Premier ministre à entrer à Downing Street en dix ans.

Il va exposer "ses priorités" avec l'objectif de "rétablir la confiance dans le gouvernement" et de "donner de l'oxygène" aux Britanniques face à la crise du coût de la vie, selon son équipe.

Keir Starmer avait annoncé son départ le 22 juin, impopulaire dans le pays et fortement contesté au sein de son parti après des décisions maladroites, des polémiques et des défaites électorales locales.

"Le Royaume-Uni est plus fort et plus juste qu'il y a deux ans", a-t-il déclaré lundi dans une courte allocution devant le 10, Downing Street, entouré de ses collaborateurs et de certains membres du gouvernement sortant.

The test of any Prime Minister is: do you leave your country in a better place than you found it?



I’m proud that the answer is yes. pic.twitter.com/BMiapBQbEI — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 19, 2026

"Je pars avec le sourire et je pars fier de tout ce que nous avons accompli", a-t-il ajouté.

Il est ensuite allé présenter officiellement sa démission au roi Charles III au palais de Buckingham, qui l'a acceptée, selon un communiqué du palais, précisant que Keir Starmer était accompagné de son épouse, Victoria.

Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans l'après-midi.

"Redonner de l'espoir"

Dans sa première allocution comme Premier ministre devant le 10, Downing Street, il a affirmé vouloir engager "les changements les plus profonds de ces quarante dernières années" au Royaume-Uni, et faire en sorte de "redonner de l'espoir" aux gens.

"Le Royaume-Uni doit montrer au monde qu'il est capable de retrouver sa stabilité", a-t-il insisté, s'exprimant sans notes et sans pupitre, ajoutant vouloir réindustrialiser le pays, construire plus de logements sociaux et bâtir une "nouvelle économie" dans laquelle les services essentiels sont davantage contrôlés par l'Etat.

Le nouveau Premier ministre britannique a aussi promis un "plan sur dix ans" pour changer "profondément" le Royaume-Uni et une action immédiate sur le coût de la vie.