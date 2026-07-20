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Amérique du Sud & Amérique centrale

Un homme arrêté après avoir déclenché un incendie devant un bâtiment fédéral à New York

REUTERS
Le bâtiment accueille, outre le tribunal, plusieurs agences fédérales dont celle de la police de l'immigration (ICE).
Brut. avec AFP
Publié le
20
/
07
/
2026
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Un homme a été arrêté lundi après avoir déclenché un incendie volontaire devant l'entrée d'un bâtiment fédéral de New York abritant notamment un tribunal chargé des questions d'immigration, a déclaré le patron du FBI Kash Patel.

"Ce matin, un individu a déclenché un dispositif incendiaire à l'extérieur du 26 Federal Plaza, à New York. L'individu est en garde à vue et deux blessés légers ont été signalés à ce stade", a-t-il écrit sur X.

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux relayée par ABC News, on voit des policiers sortir en courant du bâtiment dans un nuage de fumée blanche. Les agents maîtrisent ensuite un homme au sol sur le trottoir.

"Les actes de terreur et de violence n'ont pas leur place dans notre ville et ne seront jamais tolérés. Leur auteur doit être poursuivi avec toute la rigueur de la loi", a réagi le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, élu de New York.

De son côté, le maire de New York, Zohran Mamdani, a réagi sur X et se dit "soulagé que personne n’ait été gravement blessé et qu’un suspect soit en garde à vue".

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