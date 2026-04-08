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Moyen-Orient & Proche-Orient

Cessez-le-feu en Iran : Emmanuel Macron salue une "très bonne chose" et demande qu'il inclue "pleinement" le Liban

Reuters
Emmanuel Macron a qualifié de "très bonne chose" l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran, en appelant à son plein respect "dans les jours et semaines à venir" afin d'engager des négociations avec Téhéran sur tous les enjeux de sécurité en suspens et en demandant qu'il inclue "pleinement" le Liban.
Brut. avec AFP
Publié le
08
/
04
/
2026
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Le président français Emmanuel Macron a qualifié mardi de "très bonne chose" l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran, en appelant à son plein respect "dans les jours et semaines à venir" afin d'engager des négociations avec Téhéran sur tous les enjeux de sécurité en suspens et en demandant qu'il inclue "pleinement" le Liban.

"Nous attendons, pour les jours et les semaines qui viennent, qu'il puisse être pleinement respecté dans toute la région et permettre que des négociations se tiennent qui, comme d'ailleurs la France le défend depuis 2018, permettent de régler de manière durable les questions nucléaires, balistiques, régionales qui ont trait à l'Iran", a-t-il dit au début d'un Conseil de défense.

"Notre souhait c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban" sur la durée, a-t-il ajouté.

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