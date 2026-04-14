Deux navires en provenance d'Iran traversent le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain

Au moins deux navires en provenance de ports iraniens ont traversé le détroit d'Ormuz lundi, en dépit du blocus militaire américain, a indiqué mardi la société de données maritimes Kpler.

Le vraquier battant pavillon libérien Christianna a emprunté le détroit après avoir déchargé du maïs dans le port iranien de Bandar Imam Khomeini, passant près de l'île iranienne de Larak vers 16H00 GMT lundi, selon cette source.

Un deuxième navire, le tanker Elpis, battant pavillon des Comores, se trouvait près de l'île de Larak vers 11H00 GMT et a franchi le détroit vers 16H00 GMT.

Il transportait 31.000 tonnes de méthanol, après avoir quitté le port iranien de Bouchehr le 31 mars, selon les données de Kpler.

Un troisième navire, un bâtiment chinois Rich Starry, soumis à des sanctions américaines en raison de ses liens avec l'Iran, a lui aussi transité par ce passage dans la nuit de lundi à mardi en empruntant la route approuvée par l'Iran, au sud de l'île de Larak.

Ce navire transportant 31.500 tonnes de méthanol était à destination de Sohar, à Oman, selon les données de son transpondeur rapportées par Kpler.

Le détroit d'Ormuz, stratégique pour le transport maritime, notamment d'hydrocarbures, est paralysée par l'Iran depuis le début de la guerre.

Faute d'accord avec Téhéran pour mettre fin au conflit, l'armée américaine a annoncé dimanche imposer son propre blocus aux "navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens" à partir de lundi à 14H00 GMT.

Plusieurs médias, dont le journal d'information maritime Lloyd's List, interprètent le passage du navire chinois Rich Starry comme un test de ce blocus.

L'Elpis est lui aussi sous sanctions américaines pour ses liens avec l'Iran, mais le Christianna n'est pas sanctionné par les Etats-Unis.

Un quatrième navire, le pétrolier Murlikishan, battant pavillon malgache, a pour sa part franchi le détroit mardi matin vers l'ouest pour entrer dans le Golfe, en passant par la route de l'île de Larak. Il était vide et se dirigeait vers le port irakien de Khor Al-Zubair, selon le signal de son transpondeur, a indiqué Kpler.

Il est sanctionné par les États-Unis pour des échanges liés à l'Iran et plusieurs de ses voyages passés dans le Golfe avaient pour destination l'Iran, où il embarquait du bitume et de l'asphalte iraniens pour les acheminer vers l’Asie.