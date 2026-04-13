Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements ce lundi 13 avril

Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour :

Trump menace de détruire tout navire militaire iranien forçant le blocus américain des ports

Donald Trump a menacé lundi de détruire tout "navire d'attaque rapide" iranien forçant le blocus américain imposé aux navires entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens.

"Si l'un de ces navires s'approche ne serait-ce qu'un peu de notre BLOCUS, il sera immédiatement DETRUIT, selon le même système que celui que nous utilisons contre les trafiquants de drogue en mer", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Donald Trump a ordonné dimanche un blocus naval, fixé à lundi 14H00 GMT, après l'échec de pourparlers directs entre les deux pays au Pakistan.

Bahreïn convoque le chargé d'affaires irakien après des attaques de drones

Bahreïn a convoqué lundi le chargé d'affaires irakien après des attaques de drones, tirées selon les autorités du royaume depuis l'Irak malgré le cessez-le-feu en cours entre les Etats-Unis et l'Iran, a indiqué l'agence officielle BNA.

Dimanche, l'Arabie saoudite avait convoqué l'ambassadrice irakienne à Ryad pour le même motif.

Bahreïn a exprimé sa "ferme condamnation et dénoncé des attaques répétées menées par des drones lancés depuis le territoire irakien contre le royaume et plusieurs autres pays" du Golfe, est-il écrit dans ce communiqué.

Le cessez-le-feu entre Iran et Etats-Unis "tient", assure le Premier ministre pakistanais

Le président du Pakistan Shehbaz Sharif a assuré lundi que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran "tenait" et que des efforts étaient en cours pour régler les points de blocage.

"Le cessez-le-feu tient toujours et au moment où je parle, des efforts sont en cours pour résoudre les derniers litiges", a-t-il affirmé au cours d'une brève allocution retransmise à la télévision.

Les marchés mondiaux à nouveau chahutés par la situation du détroit d'Ormuz

Bourses en berne, pétrole à nouveau à la hausse, et des taux directeurs qui ne baissent pas: le blocus des ports iraniens annoncé par les Etats-Unis pour lundi à partir de 14H00 GMT replonge les marchés mondiaux dans l'incertitude.

Wall Street a ouvert en baisse, dans le sillage des Bourses asiatiques et européennes lundi. Vers 13H45 GMT, le Dow Jones reculait de 0,73%, l'indice Nasdaq perdait 0,39% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,35%.

Les Bourses européennes traversent la séance dans le rouge: à la même heure, Paris reculait de 0,76%, Francfort perdait 0,85%, tandis que Londres essuyait des pertes plus modestes (-0,38%).

"Aucun pays n'a le droit" de bloquer le détroit d'Ormuz, souligne le chef de l'agence maritime de l'ONU"

Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international", a déclaré le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, lors d'une conférence de presse.

Moscou propose de nouveau d'accueillir l'uranium enrichi iranien

La Russie est prête à accueillir sur son sol de l'uranium enrichi iranien dans le cadre d'un éventuel accord de paix entre Washington et Téhéran, a répété le Kremlin lundi.

Echanges acides entre la Turquie et Israël

Après l'Iran, Israël veut faire de la Turquie son "nouvel ennemi", a accusé lundi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, après une série d'échanges acides au cours du week-end.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait accusé samedi le président Recep Tayyip Erdogan de "ménager le régime terroriste iranien tout en massacrant ses propres citoyens kurdes".

"Israël ne peut se passer d'ennemi: il lui faut toujours élaborer une rhétorique et nous constatons que non seulement le gouvernement Netanyahu, mais aussi certains membres de l'opposition (...), tentent de désigner la Turquie comme un nouvel ennemi", a dénoncé M. Fidan.

Léon XIV dit ne pas avoir "peur de l'administration Trump"

Le pape Léon XIV a dit ne pas avoir "peur de l'administration Trump" et affirmé ne pas avoir "l'intention d'entrer dans un débat" avec Donald Trump, en réponse aux critiques du président américain.

L'armée israélienne dit avoir encerclé un bastion du Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir achevé "l'encerclement" de la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, où elle a lancé un assaut tuant plus de 100 combattants du Hezbollah, un allié de Téhéran.

Paris et Londres organisent une "conférence" en vue d'une mission multinationale dans le détroit d'Ormuz

La France et le Royaume-Uni vont organiser "dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer" à "une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz, a annoncé lundi le président français Emmanuel Macron.

"Cette mission strictement défensive et distincte des belligérants aura vocation à se déployer dès que la situation le permettra", a-t-il ajouté sur X.