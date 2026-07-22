Trump menace de bombarder des infrastructures civiles iraniennes chaque fois que l'Iran tirera sur un navire

Il a lancé cette menace peu avant son départ pour une base aérienne où il doit assister au rapatriement des dépouilles de trois soldats américains tués dans des attaques iraniennes contre des installations militaires américaines dans le Golfe.

Donald Trump a menacé mercredi sur sa plateforme Truth Social de répliquer à toutes les prochaines attaques de navires par l'Iran dans le détroit d'Ormuz en bombardant des ponts et des centrales électriques iraniennes.

"A partir de maintenant, chaque fois que la République islamique d'Iran tirera sur un navire dans le détroit d'Ormuz (...), les Etats-Unis bombarderont et détruiront UN PONT OU UNE CENTRALE ELECTRIQUE, y compris ceux situés près de, ou dans, la capitale Téhéran", a affirmé le président américain.

Le républicain a déclaré qu'il se rendait à Dover (Delaware, est) pour rendre hommage à "de grands héros".

Un conflit estimé à 37,5 milliards de dollars

"Tous ont dit avec beaucoup de force que nous ne pouvions pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire, nous allons donc leur rendre hommage. (...) Pour moi, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire en tant que président, mais cela doit être fait", a-t-il déclaré à des journalistes avant son départ.

Il a également rejeté les sondages montrant que la guerre contre l'Iran était impopulaire auprès des électeurs américains, à l'approche des élections législatives de mi-mandat en novembre, alors que la hausse des prix du pétrole alimente une flambée du coût de la vie.

Le conflit a déjà coûté 37,5 milliards de dollars aux Etats-Unis, a estimé mardi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.

"Les Américains ne veulent pas de prix élevés à la pompe, mais ils ne sont pas opposés à la guerre", a affirmé Donald Trump, disant s'appuyer sur les résultats d'un sondage récent qu'il n'a pas cité. Les bombardements américains se succèdent sur le sol iranien depuis que les hostilités ont repris, le 7 juillet.

Téhéran riposte aux frappes américaines en visant des installations militaires américaines dans le Golfe.

L'armée américaine a indiqué que la cérémonie de transfert des dépouilles organisée mercredi concernait un militaire tué en Irak et deux autres morts dans une attaque iranienne contre une base en Jordanie. Un troisième militaire est toujours porté disparu à la suite de cette attaque.

Donald Trump a promis de faire payer "plusieurs fois" l'Iran pour la mort de chaque soldat américain.