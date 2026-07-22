La Coordination rurale dit aux agriculteurs de ne pas respecter les restrictions d'eau

La Coordination rurale (CR), deuxième syndicat agricole, a appelé mercredi les exploitants à ne pas respecter les interdictions et restrictions d'irrigation prises face à la sécheresse, galvanisée par l'adoption de la loi d'urgence agricole et après des appels similaires de ses sections du Sud-Ouest.

"Les interdictions et restrictions d'irrigation ne cessent de pleuvoir de toutes les préfectures de France. Paysans, ne les respectez pas et continuez d'irriguer", encourage dans un communiqué le syndicat adepte des actions coup de poing et qui n'en est pas à son coup d'essai sur la désobéissance en matière de gestion de l'eau.

🔴 Sécheresse : l'agriculture française est en danger.



Face à la multiplication des restrictions d'irrigation, la Coordination Rurale alerte sur les conséquences pour les exploitations, les élevages et notre souveraineté alimentaire.



🌾 Sans une politique ambitieuse de stockage… pic.twitter.com/lTkctjgIOm — Coordination Rurale (@coordinationrur) July 22, 2026

Depuis quelques jours, les appels à ne pas respecter les restrictions des arrêtés sécheresse des préfectures se sont multipliés de la part de responsables locaux de la CR dans le Sud-Ouest, au grand dam des autorités.

"Un modèle agricole toujours plus exigeant sur le plan environnemental"

Sollicité, le ministère de l'Agriculture n'a pas réagi dans l'immédiat.

Dans un premier temps, le secrétaire général de la CR François Walraet avait déclaré à l'AFP "comprendre" ces appels mais ne pas les généraliser à l'échelle nationale.

Il dénonçait lundi un manque d'anticipation sur les réserves d'eau et se félicitait des mesures contenues dans la loi d'urgence agricole, adoptée par le Parlement en début de semaine.

Pendant le deuxième épisode de fortes chaleurs, en juin, la CR avait exigé des préfets un "assouplissement des mesures de restriction".

"Notre syndicat estime que le monde politique ne peut plus imposer un modèle agricole toujours plus exigeant sur le plan environnemental", avait indiqué plus tôt cette semaine la Coordination rurale à propos de la loi.

Pas de commentaire de la FNSEA

Ce texte prévoit de faciliter le stockage de l'eau et fixe un objectif de doublement de l'eau stockée pour l'agriculture d'ici 2035. Ce sujet a suscité des divisions au sein du gouvernement mais aussi entre les usagers de l'eau (collectivités, entreprises, agriculteurs).

Sollicitée, la FNSEA, syndicat agricole dominant, a refusé de commenter les prises de positions des autres syndicats.

Cet appel intervient quelques jours après que Serge Bousquet-Cassagne, militant de la CR proche de l'extrême droite et ancien président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, a vu son amende alourdie par la cour d'appel financière de la Cour des comptes, notamment pour avoir construit illégalement une retenue d'eau (le lac de Caussade).

Cette construction lui avait aussi valu une condamnation au pénal à de la prison avec sursis.