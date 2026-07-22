La ministre de la Transition écologique a "accepté de poursuivre sa mission à la demande" de Macron

Monique Barbut avait annoncé sa démission plus tôt dans la matinée par l'intermédiaire d'un post sur LinkedIn.

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a présenté mercredi sa démission à Emmanuel Macron qui "ne l'a pas acceptée", et elle a décidé de "poursuivre sa mission à la demande" du président "qui l'a assurée de son soutien", a annoncé son cabinet à l'AFP.

Elle a accepté de rester au gouvernement "face à l'urgence d'agir contre les conséquences du changement climatique qui frappent durement notre pays et pour répondre aux enjeux de santé environnementale", a-t-on ajouté de même source, tout en assurant qu'elle avait "confirmé son désaccord sur la version définitive du projet de loi d'urgence agricole" avec la mesure controversée sur les pesticides.

Monique Barbut avait fait savoir dès mardi qu'elle allait présenter sa démission au chef de l'Etat, après l'adoption définitive de ce texte par le Parlement, qui inclut une réintroduction dérogatoire de pesticides interdits en France mais autorisés par l'Union européenne.

"Recul environnemental de trop"

Dans un message sur le réseau Linkedin mercredi matin, elle avait confirmé sa volonté en parlant du "recul environnemental de trop", en contradiction avec les "engagements" reçu du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Venue à l'Elysée présenter sa démission mercredi matin, elle a finalement participé au Conseil des ministres, sortant ensuite du palais présidentiel avec ses collègues du gouvernement, a constaté l'AFP.

Selon son cabinet, la ministre reste finalement au gouvernement "en confiance autour de priorités fortes : accélérer l’adaptation au changement climatique avec notamment la préservation des forêts françaises et de la ressource en eau, améliorer la santé environnementale avec notamment la poursuite d'objectifs ambitieux de réduction de la pollution au cadmium et de protection renforcée des captages d'eau potable".