Conversation exclusive entre Léna Situations et Rémy Buisine

“En 2022, beaucoup de changements se sont passés. Je me sens un peu plus structurée, mais après, d'un point de vue perso, il y avait aussi des choses… Tu sais, c'étaient des choses, des sentiments très hauts ou alors des sentiments très bas. Je n'avais pas trop de "au milieu", et c'est cette tranquillité du milieu que je recherche en 2023”. Dans le cadre d’une interview d’une heure, Brut a échangé avec Léna Situations sur l’année qui s’est écoulée, l’occasion d’en faire le bilan et de revenir sur ce qui l’attend pour 2023.

La jeune femme, qui se qualifie “d’introvertie très sociable”, a confié être très anxieuse. “L’anxiété, c'est le mood de ma vie. Des fois tu n’arrives pas à exprimer ce qui se passe dans ton cerveau et tu n’arrives pas à comprendre pourquoi ton cerveau est mal branché, pourquoi tout le monde arrive à avancer et toi, d'un coup, tu dois te mettre sur pause pour repenser à toute ta vie de ces quinze dernières années alors que tout allait plutôt bien” confie l'influenceuse Léna Mahfouf aka Léna Situations. “Je me rends compte que j'intellectualise beaucoup d'événements qui sont assez banals et qui n'ont pas besoin d'être autant intellectualisés, qui n'ont pas besoin d'être autant remis en question, réfléchis. Et au final, c'est ça, peut-être, parfois, qui pose souci” ajoute la créatrice de contenus sur les plateformes YouTube, Instagram, TikTok.

Avec sa famille, elle a été victime de harcèlement en 2022. Elle avait à l’époque décidé de poster une vidéo dans lequel elle dénonçait la situation : “Je vous invite à tous aller vous faire foutre !”. Quelques mois plus tard, elle revient sur les faits : “Le harcèlement, c'est un sujet qui reste hyper important et sur lequel je suis assez heureuse d'avoir mis de la lumière. C'est pas que moi, c'est vraiment toutes les nanas sur Internet, et les mecs aussi (qui le subissenrt). Et en fait, on ne sait pas comment en parler. Et comme ça manque vraiment de rationalité, mettre des mots sur quelque chose qui est tellement peu rationnel, c'est assez compliqué”. Récemment, de nombreuses streameuses notamment sur Twitch ont également dénoncé le harcèlement dont elles ont été victimes.

Selon Léna Situations, l’anonymat sur internet qui peut contribuer à certaines dérives : “L'anonymat d'Internet crée des choses très positives. Mais il y a aussi cette partie beaucoup plus négative où tu peux aussi te permettre d'avoir des commentaires misogynes, racistes, homophobes et toutes les autres merdes qui s'ensuivent. Il y a aussi une responsabilité de la part des plateformes, il y a aussi une responsabilité de la part des créateurs de contenu”.

La créatrice de contenus a également salué l’action de l'artiste de rap Booba qui est parti en guerre contre ceux qu'il qualifie "d'influ-voleurs" : “Booba, ce qu'il est en train de faire, c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire de bien marquer une différence aussi entre les gens qui ont travaillé pour avoir leur communauté et ceux qui vont sortir juste d'un télécrochet (…) et qui d'un coup vont avoir une masse d'audience qui va arriver, qui s'est pas construite sur des années. Du coup, ils se permettent de faire la promotion de produits qui sont plus douteux que d'autres. Je trouve ça même ouf qu'aujourd'hui, cette conversation arrive grâce à Booba, franchement. La piraterie, quoi. Donc bravo à lui d'avoir mis la lumière sur ça et je pense que l'État va commencer vraiment aussi à prendre ça très au sérieux, parce que quand il y a des jeunes qui se font arnaquer pour acheter des vrais produits dangereux. Maintenant, ça devient un vrai métier et il faut qu'on soit tous cadrés, régulés sur ce job, comme tous les autres jobs”.

Concernant les projets prévus pour 2023, la Léna Situations a publié une vidéo accompagnée de Lily Collins et Ashley Park, les deux actrices principales de la série Netflix “Emily in Paris”. A propos de son apparition possible dans la série, celle qui est l’une des YouTubeuses françaises les plus suivies répond : “C'est pas prévu. Après, moi, j'adore les exercices un peu nouveaux, et la série me fait… me fait sourire. Je trouve ça attendrissant de voir comment ils imaginent les Français, Paris, et mettent en lumière la ville. Et puis, franchement, merde, c'est quand même un peu drôle, Emily in Paris. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas ! Mais il n'y a pas de concret pour l'instant.” La jeune fille est suivie par plusieurs millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, dont près de 4 millions sur Instagram. Elle a été révélée en 2017 sur sa chaîne YouTube grâce à ses vidéos.

