Pour Paloma, cette dernière saison était “très divertissante, avec des queens qui n'ont rien à voir avec nous, donc c'est pas possible de nous comparer, et donc ne nous comparez pas. J'ai eu beaucoup de fous rires, beaucoup d'émotions avec cette saison. Et je suis très fière de mes sœurs.” Grande gagnante de la première saison de Drag Race France, elle confie avoir été une personne “perdante ou un secondaire, j'ai jamais été vraiment le gagnant dans ma vie et d'être la personne qui fait l'unanimité ou presque, c'est très perturbant. Là, je l'ai dit plein de fois mais j'avais l'impression d'être Loana à la sortie du Loft. Il n'y avait rien de logique dans tout ça”, explique Paloma.

D'ailleurs, elle partage le fait qu’elle possède une communauté de fans très créative. “J'ai des fans qui sont très créatifs, qui m'envoient beaucoup de dessins notamment et moi, j'adore les fan arts, donc j'ai beaucoup de chance.”

Elle indique également sa volonté de participer à une saison All Winners internationale, à condition de travailler un peu son anglais. “Mais oui, j'aimerais beaucoup et j'aimerais beaucoup le faire avec d'autres queens européennes, pas qu'avec des queens américaines parce qu'on a un vivier de drags en Europe, on le voit dans les autres franchises, qui sont incroyables, légendaires.” À ce sujet, Paloma pense d'ailleurs que le drag français sera un jour plus intégré à la culture que le drag américain. “Le drag, de toute façon, il existe depuis toujours en France, avant d'avoir des drag queens, on avait des travestis dans les cabarets, des transformistes et ça fait complètement partie de notre culture. Et il faut qu'il y ait des drag queens partout, parce que les drag queens, c'est de la joie.”

À une question sur le sujet, Paloma explique que la vie n'est “pas du tout plus facile en drag”, elle est même “très inconfortable”. Mais en drag, elle se sent plus forte. “Quand je suis sur scène, le drag, c'est un... c'est comme avoir une carapace, c'est comme être un super-héros, je pense que Lady Gaga, quand elle enlève le costume, elle est comme toutes les drag queens, elle se sent un peu nulle, mais... la vérité, c'est que le drag t'aide à devenir plus fort dans la vie.”

Des projets à venir ?





C’est d'ailleurs le réalisateur Pedro Almodóvar, qui lui a donné envie de faire du cinéma mais aussi le fait de travailler avec des actrices qui lui a donné envie d'être une drag queen. Elle explique avoir de grands projets à venir, notamment son apparition dans le spin-off de Walking Dead mais également d’autres projets cinématographiques dont elle garde pour l’instant le secret.

