Une vie : Adam Driver

Adam Driver, le parcours d’un acteur incontournable

Désormais incontournable sur grand écran, cet acteur a su surmonter plus d’un échec avant de réaliser son rêve… Voici le parcours du fascinent Adam Driver.

Né en 1983, Adam Driver passe les premières années de son enfance à San Diego. Suite au divorce de ses parents, il déménage avec sa mère et sa grande soeur à Mishawaka, une ville ouvrière dans l’Indiana. En seconde, Adam Driver obtient son premier rôle dans une pièce de théâtre, puis à la sortie du lycée il postule à la Juilliard School, une prestigieuse école d’arts new-yorkaise. Sa candidature est alors rejetée. Adam Driver ne se laisse pas abattre. Il décide de laisser derrière lui son éducation conservatrice et devenir acteur à Los Angeles. Il prend le volant, mais arrivé à Santa Monica, il est finalement obligé de rentrer chez lui après avoir dépensé tout son argent pour réparer sa voiture. À sa majorité, Adam Driver rejoint le Corps des Marines. Cependant, peu avant que son unité ne parte en Irak, il se blesse le sternum dans un accident de vélo et se fait renvoyer à la vie civile. Il décide alors de retenter sa chance à la Juilliard School. Durant son audition il chante "Joyeux anniversaire”, et il est, cette fois-ci, accepté. "La vie est imprévisible et donc vous devez, en quelque sorte, encaisser les coups et ne pas forcer les choses à être comme vous voudriez", raconte-t-il.

“Fais tout ton possible pour y mettre du tien”

Durant sa première année à la Juilliard School, Adam Driver rencontre sa femme, l'actrice Joanne Tucker. À 25 ans, il est diplômé de Juilliard et sa carrière décolle quasi immédiatement. Ainsi, trois ans plus tard, Adam Driver obtient le rôle du petit ami torturé de Lena Dunham dans la série Girls de HBO. “Chaque scène que j'ai faite avec Adam, que ce soit une scène de combat, d'amour ou simplement une scène où on mange quelque chose, a été une leçon incroyable”, confie Lena Dunham. À 36 ans, Adam Driver continue de se révéler dans “Marriage Story”, un film dans lequel il joue l'ex-mari de Scarlett Johansson. Produit par Netflix et réalisé par Noah Baumbach, l’acteur confie une affection particulière pour celui-ci : “Il est l'un des plus grands réalisateurs qui existe et je travaillerais sur n’importe quoi avec lui… une publicité pour Colgate, je le ferais avec lui.” À la fois icône du cinéma indépendant américain et figure montante d’Hollywood, Adam Driver occupe désormais une place à part entière dans le cinéma américain.