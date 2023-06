Quelle est l’enfance de Jennifer Lawrence ?

Jennifer Lawrence naît en 1990 dans le Kentucky, à Louisville. Dans son enfance, elle est atteinte d'hyperactivité et d’anxiété sociale. Sa mère lui interdit de jouer avec des filles afin qu'elle devienne aussi “dure” que ses frères aînés. Pour elle, la famille est “incroyablement importante” pour elle. “Je ne serais rien sans famille. Je ne serais pas ici si mes parents n'avaient pas pris une deuxième hypothèque pour me laisser faire ça, si mes frères ne leur avaient pas dit de me laisser partir”, explique-t-elle en 2013, lors d’une interview.

Une vie : Emma Stone





Alors qu’elle prend des cours de théâtre et joue des pièces à l’église, ses parents décident de la laisser partir à New-York. Elle a alors 14 ans lorsqu’elle est repérée par un directeur de casting alors qu'elle est en vacances dans la ville avec sa mère. L'année suivante, en 2007, elle arrête l'école pour se consacrer à une carrière d'actrice. “Je voulais vraiment que ça marche. Je voulais faire tout mon possible avant d'abandonner. J'avais un plan sur 5 ans. Et j'ai vraiment dû convaincre des gens de m'embaucher”, ajoute-t-elle.

Une vie : Pedro Pascal





Quels sont ses premiers rôles ?

Elle décroche l'un de ses premiers rôles au cinéma dans le film Loin de la terre brûlée. La même année, elle joue le rôle de Tiff dans le film indépendant de Jason Freeland, Garden Party. En 2010, alors qu'elle a 20 ans, elle est remarquée pour son rôle dans le drame Winter's Bone et décroche sa première nomination aux Oscars. “Je ne pensais vraiment pas que c'est ce qui me “révélerait”. Je ne pensais vraiment pas que ce serait important, vraiment. Et j'ai eu tellement tort. Ça a dépassé mes attentes”.

Une vie : Keanu Reeves





Comment s'appelle l’actrice qui joue dans Hunger Games ?

À 21 ans, elle fait son entrée dans l'univers Marvel en incarnant Mystique dans X-Men: First Class. Un an plus tard, elle assoit son statut de star planétaire grâce au premier opus de la saga Hunger Games. “J'ai réalisé que, quitte à devenir célèbre pour quelque chose, il valait mieux que ce soit génial, que j'en sois fière, comme ce film. Je serai toujours fière d'être connue pour un personnage comme celui-ci. Elle est géniale”, explique l’actrice.

Une vie : Michelle Yeoh





Quand Jennifer Lawrence a gagné un Oscar ?

À 22 ans, elle remporte l'Oscar de la Meilleure actrice dans Happiness Therapy dans lequel elle joue aux côtés de Bradley Cooper et de Robert De Niro.

Une vie : Scarlett Johansson





Qui est l’une des actrices les mieux payées au monde ?

À 23 ans, elle entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année du magazine Time. À 24 ans, elle est victime d'un hacker qui diffuse sur Internet des photos d'elle dénudée. À 25 ans, elle devient l'actrice la mieux payée au monde, avec 52 millions de dollars de revenus perçus en un an. L’année suivante, elle s'insurge contre les inégalités salariales entre acteurs et actrices. “J'étais en colère contre l'injustice et l'inégalité. Ce n'est pas seulement dans l'industrie du cinéma. Il y a un écart de 21% entre les salaires des hommes et des femmes aux USA. Si on voulait philosopher, on pourrait se demander ‘pourquoi avons-nous si peur des femmes?’”, indique-t-elle. À 27 ans, elle fait partie des membres fondateurs du mouvement Time's Up. “C'est un moment merveilleux à vivre. Je pense que libérer la parole, faire ces réunions Time's Up où les femmes peuvent parler. Elles sont vraiment à vif. Non seulement elles se sentent en sécurité, mais en plus, chaque réunion est utile”.

Une vie : Will Smith





Est-ce que Jennifer Lawrence est engagée dans la politique ?

À 27 ans, elle annonce faire une pause dans sa carrière. “Mon rôle dans l'année à venir va être de voyager à travers les États-Unis pour encourager les jeunes à s'engager politiquement au niveau local. Je ne continue pas mon métier d’actrice pendant ce temps. Je n'ai pas de projet de tournage pour l’année prochaine. J'ai des projets en développement, donc je vais continuer à travailler, mais je ne serai pas sur les plateaux pendant environ un an”.

Une vie : Zendaya





Son retour avec la comédie Don't Look Up

À 31 ans, elle fait son retour devant la caméra de Adam McKay pour la comédie apocalyptique Don't Look Up. Quelques mois plus tard, elle donne naissance à son premier enfant, né de son union avec le marchand d'art Cooke Maroney.

Une vie : Shailene Woodley





Ses premiers pas en tant que productrice

En septembre 2022, elle présente Causeway, le premier film dont elle est productrice et dans lequel elle incarne le rôle principal. “C'était assez fou de faire un film puis de faire un break de deux ans, d'avoir le temps de réfléchir au film, de le voir pendant le montage puis d'y revenir avec une perspective différente. Quand j'ai commencé le film, j'étais fiancée, je suis revenue mariée et enceinte”.

Une vie : Kristen Stewart





Quelle est la dernière production de Jennifer Lawrence ?

A 32 ans, elle produit le documentaire Bread and Roses qui raconte le parcours de trois femmes afghanes après le retour des talibans en 2021.

Une vie : Natalie Portman





Quel est le dernier film de Jennifer Lawrence ?

La même année, elle est à l'affiche de la comédie romantique Le Challenge. “Gene a écrit le rôle en pensant à moi, nous sommes amis depuis longtemps. En lisant le script, je me suis dit que c'était la chose la plus drôle que j'ai lue de ma vie. Et quand Gene m'a demandé d'y participer avec ma société pour l'aider à produire le film, j'ai été honorée et très enthousiaste”.

Une vie : Margot Robbie