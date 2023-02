La réalité sur les bonbons pour le vagin de Kourtney Kardashian

Des bonbons pour le vagin destinés à lui donner une bonne odeur et un certain goût, c'est le produit que Kourtney Kardashian essaye de vendre à ses millions d'abonnés sur Instagram. Mais est-ce que ça a un réel intérêt, et quels sont les risques ? On a demandé à une gynécologue.