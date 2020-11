5 bonnes nouvelles pour la planète

Cinq bonnes nouvelles pour la planète en octobre 2020

*Si la planète vit des moments difficiles, beaucoup œuvrent pour y remédier. Des organismes font des avancées considérables pour l’environnement. En voici cinq au moins d'octobre 2020. *

Moins de paillettes au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, trois géants de la grande distribution renoncent à vendre des paillettes pour Noël. Et pour cause, ces minuscules éléments faits de plastiques mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader dans l'environnement.

« Nous sommes désormais 100 % sans paillettes dans toutes nos gammes de marques, ce qui est une étape importante dans la lutte contre la pollution plastique », a affirmé Christine Bryce, directrice commerciale de Morrisons.

Cela fera 50 tonnes de plastique en moins sur les étagères des supermarchés Morrisons pendant les fêtes.

Des mesures pour protéger les réserves naturelles du Zimbabwe

Au Zimbabwe, le gouvernement interdit toute exploitation minière dans les réserves naturelles du pays. L’interdiction est à effet immédiat et les titres miniers détenus jusque là dans les parcs nationaux seront annulés.

Ce résultat est l’œuvre de plusieurs associations. Elles ont exercé une pression sur le gouvernement après qu'une entreprise chinoise a obtenu le permis d'explorer les ressources en charbon du parc de Hwange. Cette réserve naturelle abrite plus de 45.000 éléphants, selon le WWF.

La Thaïlande contrôle le tourisme de masse

En Thaïlande, le gouvernement veut limiter l'impact du tourisme de masse. En septembre, il a annoncé la fermeture de 150 parcs nationaux entre deux et quatre mois par an. Cela permettrait de laisser le temps aux écosystèmes de se régénérer. Les effets positifs du confinement sur l’environnement ont favorisé cette décision.

« Cette crise est l'occasion de repenser totalement notre industrie touristique. Si on ne saisit pas cette chance, alors la Thaïlande n'aura plus rien à offrir », a déclaré Phiphat Ratcha kitprakarn, ministre du Tourisme. Dans le sud du pays, 11 nids de tortues luth ont été découverts cette année. Un record depuis 20 ans.

400 hectares de refuge animalier à Singapour

Dans le nord de Singapour, un parc de 400 hectares va être créé. Ce vaste espace va servir de refuge aux oiseaux, aux crocodiles et aux loutres. Cette réserve s’inscrit dans un projet de Singapour : planter 1 million d'arbres d'ici à 2030. La ville-état a perdu 90 % de ses mangroves depuis 1800.

« Les arbres servent de filtres à air naturels, ils réfléchissent la chaleur radiante, refroidissent les surfaces et la température ambiante, grâce à l'ombre et à l'évapotranspiration, et contribuent à atténuer l'effet la chaleur urbaine et le changement climatique », a indiqué Adrian Loo, directeur du NParks Conservation Group.

26 diables de Tasmanie réintroduits en Australie

En Australie, 26 diables de Tasmanie ont été réintroduits 3.000 ans après avoir disparu du continent. L'espèce ne subsistait jusqu'ici que sur l'île de Tasmanie. Seulement, elle y est menacée par une forme de tumeur contagieuse.

Leur réintroduction hors de l’île devrait permettre de préserver une population saine. Cette dernière pourrait aider à sauver l’espèce si elle disparaissait de Tasmanie. Si le dispositif réussit, le diable de Tasmanie reprendra sa place dans un écosystème privé, depuis longtemps, de l'un de ses prédateurs emblématiques.