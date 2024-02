Tout comme le Christ Rédempteur, père Omar est un personnage emblématique de Rio de Janeiro. Son métier ? S'occuper de la statue emblématique de Rio de Janeiro, l'une des 7 Nouvelles Merveilles du monde. “J'ai le privilège d'être ici le doyen, le gardien de ce monument. C'est un endroit de rencontre de différentes cultures, de différentes langues, de personnes différentes, tous les jours” explique père Omar. Et ce n'est pas tout : c'est aussi un chanteur de samba et un fanatique de football. Après avoir fait des études de piano au conservatoire et des études de musique à Rome, sa devise est de faire le pont entre l'église et la samba. Il a déjà fait plusieurs concerts, des albums et même des featurings avec des artistes iconiques de la samba.

Brésil : ces deux Youtubeurs français ont escaladé le Corcovado





“Il y a beaucoup de célébrations spéciales, ici, au Christ Rédempteur”





Tous les jours, il se rend à son bureau situé à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer pour officier aux messes, organiser des baptêmes et des mariages et pour saluer les 2 millions de visiteurs présents chaque année au Christ Rédempteur. Le tout avec de la samba. “Tous les jours ici sont différents. On reçoit quasiment 2 millions de personnes, ici, sur la colline du Corcovado. Et aucun jour ne se ressemble. Il y a beaucoup de célébrations spéciales, ici, au Christ Rédempteur. Peu de gens le savent, mais il y a une chapelle dédiée à Notre-Dame d'Aparecida, la sainte patronne du Brésil, en bas du monument. Et ici, nous organisons des mariages, des baptêmes. Nous avons des pèlerinages et plusieurs messes“ décrit père Omar.

Une journée avec Bianca Costa





Il ajoute : “Le Christ Rédempteur va au-delà du travail qu’on voit ici en haut du Corcovado. Nous agissons sur divers secteurs. L'impact environnemental, social et économique est toujours pris en considération. Le Christ Rédempteur soutient plus de 100 institutions dans notre pays. Beaucoup de gens en bénéficient : des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes en situation de privation... La perspective qui nous définit ici, au Christ Rédempteur, est unique : il faut ouvrir son cœur et réaliser que la vie doit être vécue à partir de l'amour”.

Alice Pataxó, une jeune autochtone brésilienne à la COP26