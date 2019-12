Tuto : 4 produits écolo pour nettoyer sa maison

4 produits écolo pour tout nettoyer à la maison

Nos placards sont remplis de dizaines de produits d'entretien qui sont censés laver chacun une pièce en particulier ou une surface en particulier. Ça fait beaucoup d'emballages, certains de ces produits sont potentiellement toxiques et polluent l'air intérieur. À la place on peut utiliser seulement 4 produits tout simples, pour nettoyer toute sa maison. C'est plus écolo et zéro déchet.

Le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est un excellent détartrant : vous pouvez, par exemple, l'utiliser pour détartrer votre bouilloire, en versant du vinaigre dans de l'eau… Et en laissant reposer une nuit. Attention, il ne faut pas faire bouillir le vinaigre blanc car c'est extrêmement corrosif pour la bouilloire. C'est aussi très efficace pour détartrer les toilettes. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un pulvérisateur, dilué ou non, pour laver vos parois de salle de bain, votre robinetterie mais aussi vos vitres. Le vinaigre blanc a une forte odeur, mais elle disparaît assez rapidement et surtout elle n'est pas toxique comme l'odeur d'eau de javel.

Le savon

En ajoutant du savon noir dans de l'eau chaude, je peux nettoyer n'importe quelle surface comme des plaques vitrocéramiques, des plans de travail ou n'importe quel autre meuble. Ça permet aussi de nettoyer son four et son micro-onde. Pour les sols pareil, du savon noir dans de l'eau chaude, et après on passe la serpillère avec.

Le bicarbonate

Lui, il peut servir de désodorisant, en en mettant notamment dans un verre et en le déposant sur une étagère du frigo. Ça peut servir aussi de poudre à récurer, en en mettant un petit peu sur l'éponge humide et en frottant. Pour les poêles ou les casseroles qui ont un peu brulé, vous en mettez un petit peu sur le fond et ensuite vous recouvrez d'eau bouillante pendant une quinzaine de minutes. Il existe 2 types de bicarbonates, le bicarbonate technique et le bicarbonate alimentaire, mais les 2 peuvent s'utiliser pour l'entretien de la maison.

Le savon de Marseille

En frottant le savon contre une éponge humide, on remplace tout simplement le liquide vaisselle. On peut utiliser son savon de Marseille en détachant avant-lavage, en frottant directement son savon de Marseille contre le linge humide et en le mettant à la machine. Et vous pouvez aussi utiliser un morceau de savon dans votre penderie comme désodorisant ou antimite. Attention, la plupart des savons de Marseille que l'on trouve dans le commerce sont à base d'huile de palme. Pour éviter ça, optez plutôt pour un savon de Marseille vert qui est à base d'huile d'olive en général et lisez bien la composition du savon avant achat.

Ces produits sont tous biodégradables. Tous ces produits, on peut les acheter dans des boutiques vrac ou dans des magasins bio. On a vu plusieurs exemples d'utilisations mais il en existe bien d'autres en fonction de vos besoins.Ce qu'il faut retenir avant tout c'est que ces 4 produits permettent d'éviter d'acheter de nouveaux produits très spécifiques que vous allez peut-être utiliser 1 seule fois dans l'année. Ça permet donc de réduire son impact sur l'environnement mais aussi de désencombrer ses placards et de faire des économies.