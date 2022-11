Le Danemark a multiplié les critiques contre la Coupe du monde

Entre maillot noir et brassard arc-en-ciel…

Le Danemark, adversaire des Bleus ce samedi, a multiplié les actions et critiques sur le Mondial au Qatar. Avant la compétition, l'équipe danoise avait annoncé que l'un de ses maillots serait totalement noir pour rendre hommage aux ouvriers décédés sur la construction des infrastructures autour la Coupe du monde. 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers au Qatar selon The Guardian. Le Danemark était aussi engagé pour le port du brassard One Love, contre les discriminations LBGTQ, et a vivement protesté contre son interdiction pour la FIFA. En effet, les équipes portant le brassard pouvaient être sanctionnées lors des matchs.

Le PDG de la fédération danoise, Jakob Jensen, n'a pas hésité à égratigner l'instance internationale. "Je pense que beaucoup de mal a été fait au football. 'Le football c'est unir le monde', déclaré de la FIFA. Mais je ne pense pas que la conférence de presse donnée par Gianni Infantino est unificatrice." Gianni Infantino est le président de la FIFA depuis 2016. Le président de la fédération, Jesper Møller, a quant à lui déclaré qu'il ne soutiendrait pas le président de la FIFA pour les prochaines élections à la présidence.