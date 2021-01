5 symboles vus chez les pro-Trump au Capitole

*Plusieurs symboles extrémistes ont été aperçus parmis les militants pro-Trump, qui ont investi de force le Capitole mercredi 6 janvier 2021. Voici leurs significations

Le symbole du mouvement QAnon

Le mouvement QAnon se fonde sur de nombreuses théories du complot nées sur Internet. Même si Donald Trump n'a jamais soutenu ouvertement le mouvement QAnon, ses membres considèrent qu'il laisse des indices siginificatifs de son appartenance.

Le drapeau confédéré

Le drapeau confédéré est un drapeau militaire utilisé par les États confédérés du Sud lors de la Guerre de Sécession au 19ème siècle. Ces États étaient opposés à la réforme de l'esclavage et avaient alors proclamé leur indépendance des États-Unis. Aujourd'hui, ce drapeau très controversé symbolise pour certains américains l'esclavage, le racisme et le Ku Klux Klan. D'autres y voient la représentation historique de la résistance des États du Sud aux États du Nord.

Le polo des Proud Boys

Le groupe des Proud Boys se revendique d'extrême droite et est uniquement composé d'hommes. Il a été crée en 2016 par Gavin McInnes, confondateur et ancien rédacteur en chef du magazine Vice. "Nous sommes fiers d'avoir créé le monde moderne, nous donnons du pouvoir à l'entrepreneur, nous vénérons la femme au foyer. Nous sommes très attachés au 1er amendement et nous voulons que chacun puisse dire ce qu'il veut, peu importe si c'est un peu fou." déclare un militant. Les Proud Boys se disent opposés au féminisme, à l'immigration et soutiennent Donald Trump. Ils portent des polos Fred Perry noirs et jaunes.

Pepe the frog

À l'origine, Pepe the frog est un personnage de comics crée en 2005 par Mat Furrie. Après être devenu un même sur Internet, il est récupéré par l'Alt-Right américaine comme symbole raciste.

Un sweat-shirt d'Auschwitz

Le sweat-shirt représente la grille d'entrée d'Auschwitz, le plus grand camp de concentration et d'extermination Nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.