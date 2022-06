A l'exposition "Babi est doux "avec les jumeaux ivoiriens Kouassi

“Voir nos oeuvres hors de la Côte d’Ivoire, ça nous fait vraiment plaisir”

Tchinan Cédric et Franck Ezan Kouassi sont des artistes plasticiens de Côte d’Ivoire. Ils sont jumeaux, ils sont fusionnels et ils font tout ensemble mais leurs œuvres sont différentes. Pour leur première exposition en France, Brut les a rencontrés à Paris, à la 193 Gallery dans le cadre de l’exposition “Babi est doux”. La peintre Alexandra Rubinstein se bat à sa manière contre l’inégalité du traitement femmes et hommes dans l’art

“Toute notre vie, on a toujours tout partagé. Et là encore, avec le fait d’exposer ensemble” explique Franck Ezan qui ajoute : “On travaille ensemble dans le même atelier mais sur des toiles différentes. Chacun a son écriture”. Addiction, amour, fraternité, cohésion sociale… Les artistes diplômés de l’INSAAC et de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts abordent des thèmes variés. ”Voir nos œuvres aujourd’hui hors de la Côte d’Ivoire, ça nous fait vraiment plaisir” conclut Tchinan Cédric. Brut revient sur la vie du très mystérieux street-artiste, Banksy