Benjamin Mendy jugé non coupable de 6 viols

Un nouveau procès se tiendra le 26 juin 2023

Accusé de 7 viols, Benjamin Mendy a été reconnu non coupable pour 6 d'entre eux. Le footballeur français qui évolue au poste de défenseur risquait la prison à vie. Un verdict est toujours attendu pour la 7e accusation de viol et une autre accusation de tentative de viol. Le footballeur français a également été reconnu non coupable d'une agression sexuelle donc il était accusé. Un nouveau procès au Royaume-Uni aura donc lieu le 26 juin 2023 a confirmé la justice britannique.

Pour rappel, Benjamin Mendy a été accusé par 6 femmes pour des faits qui auraient été commis entre octobre 2018 et août 2021. Il a été incarcéré durant 4 mois en détention provisoire, et ensuite libéré sous contrôle judiciaire. Il est actuellement joueur du club Manchester City, mais suspendu depuis plus d'un an. Il a été également un membre de l'équipe nationale française de football, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde 2018.