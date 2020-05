Coronavirus : comment en est-on arrivé là ?

En à peine deux mois, l’épidémie est devenue mondiale. Et les discours ont radicalement changé.

« Notre système de santé est prêt. Nous ne sommes pas en réaction, puisque nous sommes depuis des mois dans l’anticipation », assurait le 27 février dernier Olivier Véran, ministre de la Santé. Il était pourtant contredit le 13 avril par Emmanuel Macron, président de la République : « Étions-nous préparés à cette crise ? À l’évidence pas assez. » Retour sur les différents discours officiels sur l’épidémie de Covid-19.

30 décembre 2019

« Le lundi 30 décembre, en regardant mes mails, je trouve sur la liste ProMED un avis comme quoi dans la ville de Wuhan depuis la mi-décembre, une dizaine de patients ont été hospitalisés pour pneumonies, dites atypiques, peut-être virales. » - Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur

11 janvier 2020

En Chine, 41 personnes souffrent d’une forme provisoirement déterminée de coronavirus. Deux personnes ont déjà quitté l'hôpital, sept sont en état critique, et une est décédée.

21 janvier 2020

« Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais ne peut pas être exclu, d'autant qu'il existe des lignes d'avion directes entre Wuhan et la France. » - Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités

23 janvier 2020

La ville de Wuhan est confinée, ses habitants sont isolés.

24 janvier 2020

La France connaît ses premiers cas de contagion.

29 janvier 2020

« Le monde entier doit être en alerte maintenant, le monde entier doit agir et être prêt pour tous les cas qui vont survenir, soit en provenance de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres dès qu'ils seront confirmés. » - Michael Ryan, chef des réponses d'urgence de l’OMS

4 février 2020

Plusieurs passagers du navire Diamond Princess sont contaminés.

15 février 2020

Un patient français de 80 ans qui était hospitalisé à l’hôpital Bichat décède à cause du coronavirus. C’est le premier décès en dehors de l’Asie et le premier décès en Europe.

24 février 2020

Le coronavirus est bien présent en Europe. L’épidémie touche l'Italie de plein fouet. Le nombre de malades a explosé en quelques jours, passant de 6 à plus de 150. 11 villes ont été placées en quarantaine dans la région de Milan.

« Il n’y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national. Je vous annonce qu’il n’y a ce soir plus aucun malade hospitalisé en France. » - Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités

26 février 2020

Cinq nouveaux cas sont déclarés en France. Un homme de 60 ans meurt dans l’Oise.

28 février 2020

En France, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie : le pays passe au stade 2. Le virus circule sur tout le territoire.

6 mars 2020

« Ce jour, à 15 heures, nous avons, selon Santé publique France, 613 cas confirmés. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

9 mars 2020

1.492 cas sont confirmés en France. Soit 286 de plus que la veille.

12 mars 2020

« J’ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. » - Emmanuel Macron, président de la République

14 mars 2020

« Aujourd’hui et encore ce matin, je suis sorti et chacun a pu faire cette expérience et nous avons vu trop de gens dans les cafés, les restaurants. » - Édouard Philippe, Premier ministre

16 mars 2020

« Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s’agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. » - Emmanuel Macron, président de la République

« Le mot d’ordre est clair : restez chez vous. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier les déplacements. » - Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur

20 mars 2020

« Des cas que l’on suppose être du Covid-19, c’est quasiment tous les jours. Je dirais huit par jour. Au moins huit, dix. … C’est horrible. C’est horrible. Il y a un stress énorme, il y a un stress énorme et quand j’en discute avec les collègues, c’est… C’est, un sentiment horrible, en fait. J’ai pas de mots, c’est atroce. » - Louise Fluhr, médecin généraliste dans le Haut-Rhin

« C’est quand même hallucinant qu’on en soit encore en France, un pays qui a la prétention d’avoir un système de santé, à gérer la pénurie de tests de dépistage, la pénurie de masques, la pénurie de solution hydroalcoolique, et que les recommandations ne se basent pas sur la science, mais sur la gestion de cette pénurie-là. » - Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon

21 mars 2020

« Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu’un stock d’État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d’État en masques FFP2. Nous avons tout mis en œuvre pour augmenter notre stock dans un marché, vous le savez, extrêmement tendu, où une grande partie de la production vient de Chine, berceau de l’épidémie. » - Olivier Véran - ministre de la Santé et des Solidarités

24 mars 2020

« En France, nous avons une épidémie à extension nationale et à aggravation rapide. Aujourd’hui, nous avons 10.176 personnes hospitalisées pour une maladie coronavirus. Nous avons ce soir 1.100 décès observés en milieu hospitalier. 85 % de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

25 mars 2020

« On a tous péché par défaut, c’est-à-dire qu’on a tous minimisé l’importance et la gravité de cette épidémie. On a été trompés par ce qui s’est passé dans les quatre pays d’Asie : Singapour, Taiwan, le Japon, la Corée du Sud et Hong Kong, entre parenthèses. Dans ces cinq régions, l’épidémie ne s’est pas développée. Les premiers cas apparus en France n’étaient pas particulièrement sévères, à deux exceptions près. On a été faussement rassurés, et puis il y a eu l’épidémie d’Italie, et là, on a tous compris qu’on allait vivre la même chose. » - Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière

30 mars 2020

« Le nombre de tests augmente de façon importante. La montée en puissance va permettre cette semaine de faire plus de 20.000 tests par jour. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

3 avril 2020

« Le pic épidémique – qu’on devrait avoir, on l’espère, dans les prochaines semaines – ce n’est pas la fin de l’épidémie, malheureusement. Il y aura des pics tant qu’il n’y a pas une proportion suffisante de la population immunisée. » - Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS

8 avril 2020

La barre des 10.000 morts est franchie en France, et on compte plus de 3.200 victimes dans les maisons de retraite.

13 avril

La date de sortie de confinement est repoussée jusqu’au 11 mai.

16 avril 2020

« Nous n’étions clairement pas prêts. Il est vrai aussi que beaucoup n’étaient pas là lorsque l’Italie a eu besoin d’un coup de main au tout début. Il est donc juste que l’Europe dans son ensemble présente des excuses sincères. » - Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

19 avril

« Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d’avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. » - Édouard Philippe, Premier ministre

21 avril 2020

« Le 11 mai, on ne va pas évidemment avoir tous les élèves qui vont rentrer en classe comme si on reprenait les choses normalement. » - Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation

22 avril 2020,

« J’ai toujours plaidé pour l’accès aux masques grand public. C’est un complément au bon respect des gestes barrières. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

24 avril 2020

« Depuis le début de l’épidémie, au total, en additionnant les décès survenus à l’hôpital et ceux survenus en institution, depuis le 1er mars, nous déplorons 22.245 décès. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé