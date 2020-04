Documentaire : Californie, ma vie dans 3m2

En Californie, ils vivent dans 3m2

C’est un des États américains où la crise du logement se fait le plus sentir. Le loyer d’une capsule de 3m2 s’élève à 750 euros par mois.

Dio a 26 ans. Cette Californienne vit dans une capsule de 3m2 dans une pièce commune de huit lits. Sa capsule est dans un tiroir à son nom, et comporte de petits espaces de rangement. « *J'ai plein d'affaires. Derrière, j'ai des sacs, des vêtements et des trucs dans le genre. Il y a presque toute ma vie dans cette capsule confortable, et oui, j'y suis très heureuse. Je suis reconnaissante, vous savez. Je suis tellement contente d'avoir trouvé cette chambre et j'en profite au quotidien. * »

En Californie, 150.000 personnes vivent à la rue

Si Dia se montre si optimiste, c’est que cette capsule lui évite de dormir à la rue. Car en Californie, même la petite classe moyenne est menacée par la hausse des prix du logement. Les micro-logements de 3m2 apparaissent un peu partout dans les villes de Los Angeles, San Diego et San Francisco. Dans l’État, 150.000 personnes vivent à la rue.

Lupe a 25 ans. Il vit à Los Angeles, où il est responsable d’une chambre. « Je suis l'un des 10 colocataires de cette chambre. Pour vivre dans un petit espace comme celui-là, le plus important est de compartimenter et de mettre chaque chose à sa place. » Durant les cinq premiers jours qu’il a passés à Los Angeles, Lupe a dormi dans sa voiture. « Beaucoup de gens le font. Je pense que beaucoup arrivent ici sans aucun plan et espèrent trouver un logement en arrivant. » Or, une chambre dans un studio à Los Angeles coûte entre 1.500 et 1.600 dollars par mois, contre 750 dollars pour une capsule de 3m2.

« La classe moyenne américaine disparaît peu à peu »

Trouver une micro-chambre est donc une aubaine pour nombre d’habitants. « La seule chose qui craint, c'est que les toilettes ne sont pas toujours accessibles : si vous devez y aller, parfois, elles sont toutes occupées, car beaucoup de personnes habitent ici », note toutefois Lupe. Mais le jeune homme refuse de croire en la fin du rêve américain : « Je pense plutôt que c'est une nouvelle manière de vivre pour suivre ce rêve. »

Pourtant, même Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie, alerte sur le mal-logement dans cet État. « Le problème des SDF est devenu une crise. On a des campements dans toutes les grandes villes de Californie. Je regarde cette crise s'étendre en conduisant mon vélo chaque matin sur Venice Beach. Je vois de nouvelles tentes apparaître. J'ai vu cette femme, dans un documentaire, elle livrait du courrier pour la poste américaine. Elle vivait dans sa voiture car elle ne pouvait pas payer son loyer. C'était un rappel brutal ! La classe moyenne américaine disparaît peu à peu. C'est une crise. »

« Même les résidences étudiantes sont devenues inabordables »

En Californie, 50.000 retraités, étudiants et salariés vivent dans leur véhicule. Jessica étudie à Berkeley, l'une des plus prestigieuses universités du pays. Elle a reçu Brut chez elle, dans son camping-car. « Je vis dans ce camping-car depuis l'été 2017. C'est courant de croiser des étudiants à l'université de Berkeley sans domicile fixe. Les loyers sont devenus si chers… Même les résidences étudiantes sont devenues inabordables. La plupart d'entre elles sont à moitié vides parce qu'ils demandent au moins 2.000 dollars par mois pour une chambre. »