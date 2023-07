Elles s'inquiètent pour l'avenir des jeunes des quartiers populaires

"Ça me crève le coeur de le dire : on m'a poussé à faire sortir mes enfants de leur monde de Bisounours." Elles sont mères de famille et la situation de leurs enfants les inquiète. On a rencontré les femmes du collectif Front de Mères pour discuter du quotidien et de l'avenir des jeunes dans les quartiers populaires.