Il pêche pour nourrir les plus démunis

"Elle m'a demandé d'aider les autres à travers la mer." C'est une promesse qu'il a faite à sa mère avant son décès. Depuis, Mathieu plonge pour pécher des poissons et en faire de la soupe qu'il distribue aux plus démunis. Pendant ce temps-là à Marseille, avec Mathieu Feirera et son asso lespecheursducoeur.