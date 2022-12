L'histoire du suicide collectif de Jonestown au Guyana

Jim Jones a ordonné à ses 900 fidèles de boire une limonade au cyanure

Retour sur les origines du massacre Jonestown qui a provoqué la mort de plus de 900 personnes en Guyana. Jusqu'aux attentats du 11-Septembre, et hors catastrophes, c'était l'événement ayant tué le plus de civils américains. Jim Jones, leader charismatique du mouvement, fonde le Temple du Peuple en 1955 dans l'Indiana, associant un message d'égalité raciale, à des éléments tirés du christianisme, du socialisme et du communisme.

"C'est vraiment beau de voir qu'on a aboli toutes ces distinctions, non seulement raciales, mais aussi économiques. On refuse ce genre de barrières dans notre communauté. Il n'y a qu'une fraternité chaleureuse et une acceptation de tous" déclare à l'époque Jim Jones. Critiqué pour son opposition à la ségrégation raciale, il transfère le Temple du Peuple en Californie en 1965, où il s'implique de plus en plus dans la politique locale.

“Il a commencé à nous fouetter et à nous humilier en public”

En 1973, plusieurs fidèles ont déjà quitté la secte, expliquant que celle-ci s'est éloignée de ses valeurs originelles. Ces déclarations suscitent l'intérêt de la police et des médias, ce qui pousse Jim Jones à emmener ses fidèles au Guyana où la communauté fonde le Projet agricole du Temple du Peuple, Jonestown, en 1974. La communauté s'installe dans la jungle, à quelques kilomètres de Port Kaituma, un village du nord-est du pays. "Au début, il nous dirigeait avec amour et compréhension, puis il a commencé à dire qu'il fallait diriger les gens par la peur. Alors, il a commencé à nous fouetter et à nous humilier en public" avait témoigné à l'époque Jeanne Mills, ancienne fidèle de la secte.

Le matin du massacre, des membres d'une commission d'enquête menée par Leo Ryan, membre du Congrès, viennent enquêter sur des accusations de maltraitances et de détentions illégales contre le gourou américain, Jim Jones. Ils sont tués par des adeptes au moment de quitter Jonestown. "Il disait : "Alors, maintenant, si des gens, des représentants du gouvernement ou autres essaient de venir ici, de nous détruire, de nous emmener, de découvrir des choses sur moi ou sur nous, nous nous tuerons" a déclaré Teresa Cobb, ancienne adepte de la secte.

Ce soir-là, craignant une enquête sur les meurtres, craignant un examen approfondi des activités du groupe par le gouvernement, Jim Jones ordonne à ses fidèles de boire une limonade au cyanure, puis il se tire dessus. Plus de 900 membres de la secte meurent dans ce massacre et suicide collectif.