Plusieurs stars ont décidé de boycotter le Mondial au Qatar

David Guetta, les Black Eyed Peas, et d’autres seront en revanche présents

La chanteuse Shakira, célèbre interprète du morceau Waka Waka, qui était l'hymne de la Coupe du monde en 2010, a décidé de boycotter le Qatar. Elle a expliqué que c'était pour des questions écologiques. La chanteuse Dua Lipa a également annoncé sur son compte Instagram qu'elle ne pourrait pas soutenir un événement dans un pays comme le Qatar bien qu'elle ait précisé qu'elle n'avait jamais été approchée pour y participer. De "faux" supporters qui défilent au Qatar? Voici ce que l’on sait

Le chanteur Rod Stewart a déclaré que lui non plus ne participerait pas à la compétition de football en déclarant que ça ne lui semblait pas juste. Malgré les propositions d'argent alléchantes des organisateurs. Malgré de nombreux appels au boycott, plusieurs artistes ont déjà été annoncés pour participer à des concerts comme David Guetta, les Black Eyed Peas, Robbie Williams ou encore J Balvin. Raison écologique, mauvais traitement des travailleurs, mise en cause des droits humains, l'attribution de l'évènement sportif au Qatar a suscité de nombreuses réactions parmi les célébrités, les politiques, les organisations et sur les réseaux sociaux. Qatar 2022 : le logo des joueurs de foot des États-Unis aux couleurs LGBTQIA+