R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie

Violences sexuelles sur des jeunes filles

Déjà condamné en juin à 30 ans de prison pour des crimes sexuels commis sur des jeunes femmes, le chanteur américain R. Kelly a été condamné ce mercredi 14 septembre pour production de pédopornographie et détournement de mineurs. Des extraits de vidéos montrant des violences sexuelles commises par R. Kelly sur des jeunes filles, dont l'une n’avait que 14 ans, ont été diffusées pendant le procès. Chronologie des accusations de violences sexuelles contre R. Kelly

Le jury composé de 12 personnes a mis environ 11 heures pour parvenir à ce verdict. Sa peine qui sera fixée ultérieurement pourrait aller de 10 à 90 ans de prison, a précisé le bureau du procureur dans un communiqué. L'artiste de 55 ans avait été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'avoir piloté pendant trois décennies un système d'exploitation sexuelle de jeunes dont des adolescents. Chanteur et producteur, l’artiste avait réalisé de nombreux hits dans les années 1990 et 2000 dont la chanson I Believe I Can Fly. Une Vie : Aaliyah