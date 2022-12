Sanna Marin et Jacinda Ardern recadrent un journaliste

"Vous vous rencontrez juste parce que vous avez le même âge ?”

Le 30 novembre dernier, la Première ministre finlandaise Sanna Marin et son homologue néo-zélandaise Jacinda Ardern ont recadré conjointement un journaliste après que ce dernier ait posé une question sexiste. “Beaucoup de gens vont se demander si vous vous rencontrez juste parce que vous avez le même âge et que vous avez beaucoup de choses en commun, comme l'année où vous êtes entrées en politique, ou si nous pouvons nous attendre à voir plus d'accords entre nos deux pays à l'avenir ?” interrogeait le journaliste lors de la conférence de presse. Sexisme en politique : l'ex-Première ministre Édith Cresson témoigne

“Quand deux femmes se rencontrent, ce n'est pas qu'en raison de leur genre”

“Je me demande si quelqu'un a déjà demandé à Barack Obama et John Key s'ils se rencontraient parce qu'ils avaient le même âge” a répondu Jacinda Ardern avant d’ajouter : “Bien sûr, nous avons une forte proportion d'hommes en politique, c'est une réalité, mais quand deux femmes se rencontrent, ce n'est pas qu'en raison de leur genre.” Une vie : Jacinda Ardern

“Oui, nous nous rencontrons en tant que Premières ministres, bien évidemment. Comme l'a dit Jacinda, nous sommes accompagnées d'une délégation commerciale. Nous avons beaucoup de choses en commun, mais aussi beaucoup de choses sur lesquelles davantage collaborer” a ajouté Sanna Marin . Portrait de Sanna Marin