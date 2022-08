4 femmes oubliées qui ont changé la médecine

Des pionnières tombées dans l’oubli

Suzanne Noël, Marthe Gautier, Joycelyn Elders… Ces noms de femmes ne vous disent peut-être rien et pourtant, elles ont toutes révolutionné la médecine. Suzanne Noël était par exemple une féministe engagée, qui réparait les gueules cassées pendant la Première Guerre Mondialle. Elle militait pour le respect des patients et en a fait une charte. Son idée : leur donner une information totale et transparente. Convaincue du rôle social de la chirurgie esthétique, elle a opéré jusqu’à la fin de sa vie et souvent gratuitement les plus démunis, les rescapés des camps, les anciens résistants…

Une vie : Marie Curie

En 1958, Marthe Gautier découvrait la cause de la trisomie 21 en appliquant une technique qu'elle est la seule à maîtriser. C'est la technique de culture cellulaire : Il s'agit de faire grandir des cellules hors de leur organisme pour les observer plus facilement. Mais la jeune femme n'a pas de microscope pour prendre en photo la découverte des 3 chromosomes 21. Elle confie ses lames d'observation au chercheur Jérôme Lejeune, à qui on attribuera la découverte de l'anomalie. Ce n'est qu'en 2014, que le grand public découvre le rôle décisif de Marthe Gautier. Découvrez les autres femmes ayant marqué l'histoire de la médecine grâce à leur découverte.