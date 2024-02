Au stade avec Steve Savidan Ă Valenciennes

🏟 AU STADE AVEC
 Il a Ă©tĂ© Ă©boueur, barman et... footballeur, jusqu'Ă jouer en Ă©quipe de France. On est allĂ© au stade (et au bar) Ă Valenciennes avec Steve Savidan, une ville qu'il a marquĂ©e de son empreinte, et dans laquelle il est considĂ©rĂ© comme une "icĂŽne". Une sĂ©rie Brut, soutenue par Betclic.