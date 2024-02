En juin 1999, Marco Pantani survole l’une des courses cyclistes les plus difficiles du monde, le Tour d’Italie. A cette époque, des contrôles sont mis en place pour surveiller le taux d’hématocrite des coureurs pour déceler l’EPO, un produit dopant qui stimule la fabrication de globules rouges. Marco Pantani, surnommé “le Pirate”, qui est alors leader du Giro, est exclu de la course après une analyse sanguine suspecte. Par solidarité, ses coéquipiers décident aussi d’abandonner le Tour d’Italie. “Lui, il a toujours nié avoir pris de l’EPO” commente Nicolas Fritsch, ancien cycliste français.

Des années plus tard, le criminel Renato Vallanzasca affirmera que la mafia napolitaine, qui aurait parié de fortes sommes d'argent sur l'un des concurrents de Pantani, serait à l’origine de son exclusion du Giro. Le rapport d'enquête d’un procureur italien ayant interrogé plusieurs membres de la mafia viendra confirmer cette thèse. Marco Pantani est né en 1970 dans une famille modeste de Cesena, en Romagne, une région du nord-est de l’Italie. A 24 ans, il mène une course impressionnante au Tour d’Italie.

Un an plus tard, il bat le record de la montée de l’Alpes d’Huez, l’une des ascensions les plus mythiques du Tour de France. Quelques mois plus tard, il est victime d’une collision avec une voiture lors de la course Milan - Turin. Il s’en sort avec une double fracture tibia - peroné. “Marco Pantani, c’est vraiment des hauts et des bas, et les bas sont souvent dûs à des chutes” commente Nicolas Fritsch.

En 1998, il marquera à jamais l’histoire du Tour de France. “Il a renversé le Tour d’une manière incroyable ce jour-là. Il est rentré dans la légende, pas qu’en Italie, dans la légende du cyclisme” affirme Nicolas Fritsch. Découvrez la suite de l’histoire de Marco Pantani en vidéo.

